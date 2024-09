Kannatusmittaus: Trump hivenen edellä Harrisia – ensimmäinen TV-väittely tällä viikolla

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on karvan verran demokraattien vastaehdokas Kamala Harrisia edellä New York Timesin uusimmassa kannatusmittauksessa.

Jos vaalit pidettäisiin nyt, Trumpia äänestäisi 48 prosenttia vastaajista, Harrisia puolestaan 47 prosenttia, kertoi lehden ja Siena College -yksityiskoulun tutkimus sunnuntaina. Kansalliset tulokset ovat linjassa seitsemän vaa’ankieliosavaltion tulosten kanssa, jotka käytännössä ratkaisevat vaalien tuloksen.

Mittauksen virhemarginaali on vajaat 3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Kamppailu äänestäjien suosiosta on tiukkaa, kun vaaleihin on runsaat kahdeksan viikkoa aikaa. Tiistaina Trumpin ja Harrisin on tarkoitus kohdata ensimmäistä kertaa suorassa televisiotentissä.