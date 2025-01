Kansa osasi äänestää oikein: Lukashenkalle odotettu äänivyöry Valko-Venäjän presidentinvaaleissa

Itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on etenemässä jo seitsemännelle toimikaudelleen Valko-Venäjän johdossa.

Valko-Venäjällä äänestettiin sunnuntaina näytösluonteisissa presidentinvaaleissa. Ovensuukyselyn mukaan Lukashenka oli odotetusti varmistamassa jatkonsa maan johtajana. Hän oli saamassa 87,6 prosenttia annetuista äänistä.

70-vuotias Lukashenka on ollut Valko-Venäjän presidenttinä vuodesta 1994. Lukashenkalla ei ollut todellisia kilpailijoita, koska kaikki hänen merkittävät vastustajansa ovat vankilassa tai maanpaossa.

Pohjoismaat ja Baltian maat kertoivat sunnuntaina yhteisessä lausunnossaan tukevansa valkovenäläisten oikeutta valita johtajansa vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla.

MAANPAOSSA oleva valkovenäläinen oppositio on laajalti leimannut vaalit farssiksi ja teatteriksi. YK:n arvion mukaan vuoden 2020 jälkeen maasta on paennut noin 300 000 ihmistä, lähinnä Puolaan ja Liettuaan. Valko-Venäjällä on noin yhdeksän miljoonaa asukasta.