Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori puolustaa Amnestyn Ukraina-raporttia

Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi (kuvassa) on pettynyt kritiikkiin, jota ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Ukraina-raportti on saanut osakseen. Raportin mukaan Ukraina on rikkonut sodan oikeussääntöjä muun muassa sijoittamalla taistelujoukkojaan kouluihin ja asutuskeskuksiin vaarantaen siviilejä.