Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi ei saanut lakivaliokunnan kannatusta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän lakivaliokunnan jäsenet Paula Werning, Eeva-Johanna Eloranta ja Matias Mäkynen eivät kannata kansalaisaloitetta kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi. Kolmikon mukaan aloite on kuitenkin toiminut hyvänä pohjana yleiselle keskustelulle Suomen huumausainepolitiikasta.

Kansalaisaloitteen hylkäämiselle oli kansanedustajien mukaan useita syitä. Kannabiksen käytön vaikutukset osuvat erityisesti nuoriin, mutta myös aikuisten terveydelle käyttö voi olla haitallista. Valiokunnan kuulemisissa arvioitiin, että nuoret saattaisivat pitää rangaistavuuden poistamista merkkinä käytön harmittomuudesta, kolmikko kertoo.

”Järjestäytyneeseen rikollisuuden toimintaan aloitteessa ehdotetulla kannabiskasvien omaan käyttöön kasvattamisella ei todennäköisesti olisi vaikutusta. On arvioitu, että kasvattamisen sijaan kannabista hankittaisiin edelleen laittomien markkinoiden kautta. Myös kysyntä saattaisi kasvaa, joka puolestaan voisi nostaa katukaupan tarvetta”, tiedotteessa kerrataan.

Lakivaliokunnan sd-jäsenet painottavat rangaistavuuden poistamisen sijaan rangaistusasteikon matalamman pään hyödyntämistä kannabiksen käytön ja pienien määrien hallussapidon kohdalla etenkin, kun kyse on ensikertalaisista. Myös toimenpiteistä luopuminen on mahdollista jo nykyisen lainsäädännön alla ja sitä pitäisi hyödyntää enemmän tilanteissa, joissa se on haittojen vähentämisen kannalta perustelluin vaihtoehto.