8.4.2026 12:47 ・ Päivitetty: 8.4.2026 13:02

Kansalaisaloite puolustushankintojen sääntelystä hylättiin puolustusvaliokunnassa

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Puolustusvaliokunta on hylännyt kansalaisaloitteen puolustushankintojen sääntelystä. Asiasta päätettiin keskiviikkona eduskunnan puolustusvaliokunnan kokouksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aloitteessa ehdotetaan muun muassa, että Suomen puolustushankinnoissa huomioidaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen.

Käytännössä aloite vastustaa asehankintoja esimerkiksi Israelista, jota syytetään YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa kansanmurhasta Gazassa.

Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät jättivät asiasta vastalauseen.

Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ei näe muutoksille tarvetta. Hänen mukaansa voimassa oleva lainsäädäntö tarjoaa riittävät oikeudelliset puitteet kansalaisaloitteessa ehdotettujen näkemysten huomioimiselle.

Uutista täydennetty klo 16.02 kauttaaltaan.

