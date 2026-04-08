Politiikka
8.4.2026 12:47 ・ Päivitetty: 8.4.2026 13:02
Kansalaisaloite puolustushankintojen sääntelystä hylättiin puolustusvaliokunnassa
Puolustusvaliokunta on hylännyt kansalaisaloitteen puolustushankintojen sääntelystä. Asiasta päätettiin keskiviikkona eduskunnan puolustusvaliokunnan kokouksessa.
Aloitteessa ehdotetaan muun muassa, että Suomen puolustushankinnoissa huomioidaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen.
Käytännössä aloite vastustaa asehankintoja esimerkiksi Israelista, jota syytetään YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa kansanmurhasta Gazassa.
Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät jättivät asiasta vastalauseen.
Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ei näe muutoksille tarvetta. Hänen mukaansa voimassa oleva lainsäädäntö tarjoaa riittävät oikeudelliset puitteet kansalaisaloitteessa ehdotettujen näkemysten huomioimiselle.
Uutista täydennetty klo 16.02 kauttaaltaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.