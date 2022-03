Kansalaispulssi-kysely: Kriisimieliala on noussut koronapandemian alkua vastaavalle tasolle – Ukrainan kriisi aiheuttaa stressiä ja huolta

Ukrainan kriisin kansalaisissa aiheuttama stressi sekä huoli Suomen turvallisuudesta ja taloudesta näkyy valtioneuvoston teettämässä Kansalaispulssi-kyselyssä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Stressi on kyselyn perusteella lisääntynyt etenkin 15-29-vuotiaiden ja 60-74-vuotiaiden keskuudessa. Kriisimieliala on kyselyn mukaan nyt vastaavalla tasolla kuin koronapandemian alussa ja omikron-muunnoksen yleistyttyä valtavirukseksi, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Kyselyyn vastanneista Ukrainan kriisin vaikutuksista Suomeen on huolissaan 45 prosenttia. Talousvaikutuksista huolissaan on 58 prosenttia vastaajista. Lähes puolet – 48 prosenttia – on erittäin tai melko huolissaan sodan laajenemisesta.

Kansalaisten luottamus hallintoon, puolueisiin ja tiedotusvälineisiin on noussut voimakkaasti, noin 10 prosenttiyksikköä edellisestä kyselystä, tiedotteessa kerrotaan.

Valtaosa kansalaisista antaa vahvan kannatuksensa Ukrainan tukemiselle. Lähes 90 prosenttia vastaajista hyväksyy Euroopan unionin Venäjälle asettamat talouspakotteet, vaikka niistä koituisi tuntuvaa vahinkoa Suomelle. Samoin lähes 85 prosenttia suomalaisista ottaisi tarvittaessa vastaan huomattaviakin määriä Ukrainan pakolaisia.

Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet kaipaa lisätietoa kriisiin tai häiriötilanteeseen varautumisesta sekä siitä, miten kriisitilanteesta kärsiviä voisi auttaa. Noin puolet kokee oman varautumisensa häiriötilanteisiin vähintään jonkin verran puutteellisena. Lähes yhdeksän kymmenestä vastanneesta olisi valmis vapaaehtoistehtäviin kriisitilanteessa, jos viranomainen pyytäisi.

Koronaan liittyvä huolestuneisuus on samaan aikaan laskenut alimmilleen koko pandemian aikana. Terveysturvatoimien noudattaminen on vähentynyt selvästi. Tiedotteessa kerrotaan myös tyytyväisyyden viranomaisten koronaviestintään kasvaneen huomattavasti – 48 prosentista 58 prosenttiin. Vastaajista noin puolet ottaisi neljännen koronarokotteen, jos terveysviranomaiset sitä suosittelisivat.

Kyselyn 33. kierrosta aikaistettiin kahdella viikolla ja kyselyä muokattiin ajankohtaisen tilanteen vuoksi.