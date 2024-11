Kansallisgalleria säilytti tunnetun taiteilijan lapsipornoarkistoa vuosien ajan – “Emme tienneet laittomaksi”

Poliisi on takavarikoinut ja tuhonnut Kansallisgallerian säilyttämästä taiteilija-arkistosta löytyneitä lapsipornotallenteita. Galleria ei tiedä, kuinka monta ihmistä on käsitellyt ja nähnyt aineistoa, jota on ollut varastoituna liki 20 vuoden ajan.