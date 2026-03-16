Kansanedustaja betonoisi lasten kasvisruuat lakiin – ”Me tiedämme jo, miten meidän tulisi syödä”

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) on jättänyt lakialoitteen, jossa velvoitettaisiin koulut ja päiväkodit noudattamaan kansallisia ravitsemussuosituksia. Demokraatti Demokraatti

Aloitteen tavoitteena on lisätä kasvipohjaisen ruuan osuutta päiväkoti- ja kouluruokailussa.

Suosituksissa korostetaan kasvipohjaisen ruuan lisäämistä sekä punaisen lihan ja tyydyttyneen rasvan käytön vähentämistä.

– Kansalliset ravitsemussuositukset perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon siitä, miten väestön pitäisi syödä. Niissä painotetaan terveyttä sekä ruoan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. On perusteltua, että niitä noudatetaan johdonmukaisesti myös kouluissa ja päiväkodeissa, Elo sanoo tiedotteessaan.

Nykyisellään ravitsemussuosituksia hyödynnetään laajasti ateriapalveluiden suunnittelussa, mutta perusopetus- ja varhaiskasvatuslaeissa ei säädetä, että koulussa tai päiväkodissa tarjottavan ruuan tulisi täyttää kansalliset ravitsemussuositukset.

– Ravitsemussuositusten keskeinen viesti on selvä: enemmän kasviksia, vähemmän punaista lihaa ja tyydyttynyttä rasvaa. Kun ravitsemussuositukset kirjattaisiin lakiin, olisi kaikille selvää, että niitä tulee noudattaa. Näin ruokapalvelualan ammattilaiset voisivat keskittyä siihen, miten valmistetaan maistuvaa ja ravitsevaa kasvisruokaa kaikille.

PÄIVÄKOTI- JA KOULURUOKAILULLA on merkittävä rooli lasten ja nuorten arjessa. Kouluruoan on tarkoitus kattaa noin kolmannes lapsen päivittäisestä energiantarpeesta, kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa jopa kaksi kolmannesta.

– Päiväkoti- ja kouluruokailu ovat tehokkaimpia paikkoja edistää terveellisiä ruokailutottumuksia koko väestössä. Siksi sillä on suuri merkitys, millaista ruokaa lapsille tarjotaan. Kun ravitsemussuositukset toteutuvat kouluissa ja päiväkodeissa, tuemme lasten terveyttä ja samalla edistämme ruoantuotannon ekologista kestävyyttä.

Monissa kunnissa kasvipohjaisen ruoan lisäämistä on jo edistetty esimerkiksi Greenpeacen Puolet parempaa -kampanjan hengessä. Elon mukaan seuraava askel on varmistaa, että ravitsemussuosituksia noudatetaan yhdenmukaisesti koko maassa.

– Me tiedämme jo, miten meidän tulisi syödä. Nyt on aika varmistaa, että tämä tieto näkyy johdonmukaisesti myös lasten ja nuorten arjessa, Elo sanoo.