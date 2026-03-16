Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.3.2026 14:05 ・ Päivitetty: 16.3.2026 14:05

Kansanedustaja betonoisi lasten kasvisruuat lakiin – ”Me tiedämme jo, miten meidän tulisi syödä”

iStock

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) on jättänyt lakialoitteen, jossa velvoitettaisiin koulut ja päiväkodit noudattamaan kansallisia ravitsemussuosituksia.

Demokraatti

Aloitteen tavoitteena on lisätä kasvipohjaisen ruuan osuutta päiväkoti- ja kouluruokailussa.

Suosituksissa korostetaan kasvipohjaisen ruuan lisäämistä sekä punaisen lihan ja tyydyttyneen rasvan käytön vähentämistä.

– Kansalliset ravitsemussuositukset perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon siitä, miten väestön pitäisi syödä. Niissä painotetaan terveyttä sekä ruoan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. On perusteltua, että niitä noudatetaan johdonmukaisesti myös kouluissa ja päiväkodeissa, Elo sanoo tiedotteessaan.

Nykyisellään ravitsemussuosituksia hyödynnetään laajasti ateriapalveluiden suunnittelussa, mutta perusopetus- ja varhaiskasvatuslaeissa ei säädetä, että koulussa tai päiväkodissa tarjottavan ruuan tulisi täyttää kansalliset ravitsemussuositukset.

– Ravitsemussuositusten keskeinen viesti on selvä: enemmän kasviksia, vähemmän punaista lihaa ja tyydyttynyttä rasvaa. Kun ravitsemussuositukset kirjattaisiin lakiin, olisi kaikille selvää, että niitä tulee noudattaa. Näin ruokapalvelualan ammattilaiset voisivat keskittyä siihen, miten valmistetaan maistuvaa ja ravitsevaa kasvisruokaa kaikille.

PÄIVÄKOTI- JA KOULURUOKAILULLA on merkittävä rooli lasten ja nuorten arjessa. Kouluruoan on tarkoitus kattaa noin kolmannes lapsen päivittäisestä energiantarpeesta, kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa jopa kaksi kolmannesta.

– Päiväkoti- ja kouluruokailu ovat tehokkaimpia paikkoja edistää terveellisiä ruokailutottumuksia koko väestössä. Siksi sillä on suuri merkitys, millaista ruokaa lapsille tarjotaan. Kun ravitsemussuositukset toteutuvat kouluissa ja päiväkodeissa, tuemme lasten terveyttä ja samalla edistämme ruoantuotannon ekologista kestävyyttä.

Monissa kunnissa kasvipohjaisen ruoan lisäämistä on jo edistetty esimerkiksi Greenpeacen Puolet parempaa -kampanjan hengessä. Elon mukaan seuraava askel on varmistaa, että ravitsemussuosituksia noudatetaan yhdenmukaisesti koko maassa.

– Me tiedämme jo, miten meidän tulisi syödä. Nyt on aika varmistaa, että tämä tieto näkyy johdonmukaisesti myös lasten ja nuorten arjessa, Elo sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
14.3.2026
Antti Lindtman: Haluan jatkaa SDP:n puheenjohtajana – näillä tavoitteilla
Lue lisää

Eeva Lennon

Ulkomaat
13.3.2026
Labourin ahdinko – tasapainoilua Trumpin, populistien ja vihervasemmiston puristuksessa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU