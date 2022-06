Kansanedustaja ei pyri jatkokaudelle, tilittää luopumisen syistä: ”Vierasta ja jopa vastenmielistä”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Juho Kautto ilmoittaa, ettei ole käytettävissä kevään 2023 eduskuntavaaleissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Arvostan suuresti kansanedustajan työtä ja eduskuntaa instituutiona ja nautin arvojeni mukaisen politiikan tekemisestä. En kuitenkaan pidä monista edustajan työn mukana tulevista piirteistä, Kautto sanoo tiedotteessaan.

– Mielestäni nykyisenlainen politiikan hoitamisen suunta ei ole terveellinen. Kansanedustajan työ on yhä enemmän itsensä ympärivuorokautista mainostamista lehdistölle ja sosiaalisen median päivittämistä. Pitkäjänteisen yhteistyön ja ihmisten asioiden edistämisen sijaan on alkanut vaikuttaa merkityksellisemmältä, kuka onnistuu saamaan toteutuneista hankkeista kunnian itselleen. Poliittisen keskustelun ilmapiiri on myös koventunut ja palkitsee kovaäänisimmät ja nopeimmat somettajat. Tämä politiikan suuntaus on itselleni vierasta ja jopa vastenmielistä, hän jatkaa.

Kautto on pohtinut ratkaisuaan myös yksityiselämänsä kannalta ja sanoo viime vuosien opettaneen, mikä elämässä on tärkeintä.

– Haluan vastedes antaa enemmän aikaa itselleni ja läheisilleni. Ikäni puolesta minulla on myös mahdollisuus rakentaa vielä yksi erilainen työelämän vaihe, ja aika näyttääkin, mitä tulen jatkossa tekemään. Jatkan kuitenkin kaupunginvaltuutettuna Äänekoskella ja hoidan eduskuntakauden loppuun niin hyvin kuin vain osaan.

Kautto toteaa, että päätöstä olla asettumatta ehdolle on helpottanut Vasemmistoliiton Äänekosken kunnallisjärjestön ilmapiiri, vaikka pääasialliset syyt ovatkin muualla.

– Kunnallisjärjestön johto ei nauti luottamustani, sillä järjestön viimeaikainen toiminta ei vastaa omia arvojani ja toimintatapojani. On ehdottoman tärkeää, että ehdokas saa omiltaan täyden tuen, mikä ei toteutuisi minun kohdallani. Toivottavasti Äänekoskelta löydetään ehdokas, joka nauttii luottamusta ennen kaikkea omien keskuudessa mutta myös yli puoluerajojen.