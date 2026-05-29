Kansanedustaja: Hallitus siirtää vastuuta seuraajalleen – ”Tilanne on siis juuri se, mitä ennakoitiin”

Kansanedustaja Tiina Elon (vihr.) mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen vanhojen metsien suojelu jää kauas luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tarpeista.

Elo perustelee näkemystään Metsähallituksen torstain esityksellä, jossa yhteensä 45 000 hehtaaria valtion metsiä siirtyisi suojeluun ja pois talouskäytöstä.

– Valtion vanhojen metsien suojelu on välttämätöntä ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi. Nyt yritetään antaa vaikutelma merkittävästä suojelupäätöksestä, mutta kertomatta jäi, että tämä on todella pieni osa suojelun tarpeessa olevista metsistä ja että näistä suuri osa oli jo hakkuiden ulkopuolella. Oikeasti uutta suojelua on vain murto-osa, noin 13 000 hehtaaria, Elo muistuttaa tiedotteessaan.

– Tilanne on siis juuri se, mitä ennakoitiin: suojelumäärä jää tarpeisiin ja luontoarvoihin nähden todella pieneksi, eikä eteläisestä Suomesta suojella juuri mitään, vaikka tarve siellä on suurin.

ORPON hallitus on luvannut suojella 80 000-90 000 hehtaaria valtion vanhoja luonnontilaisia metsiä. Nyt metsätalouden ulkopuolelle siirtyisi aiempi päätös mukaan lukien vain 70 000 hehtaaria. Elon mukaan vastuuta vanhojen metsien suojelusta sysätään seuraavalle hallitukselle.

– Tämä on lopputulos siitä, että hallitus hyväksyi vanhoille metsille ylitiukat ja tieteen vastaiset kriteerit. Asiantuntijat varoittivat jo etukäteen, että niiden seurauksena suuri osa arvokkaista metsistä jää suojelun ulkopuolelle. Juuri näin nyt tapahtui, Elo sanoo.

Elo toteaa, että suojelun puutteet korostuvat erityisesti Etelä-Suomessa, jossa vanhoja metsiä on jäljellä vähän ja niiden suojelutarve on suurin. Hallituksen valitsemien kriteerien seurauksena uusia suojeltavia metsiä löytyy etenkin pohjoisesta, kun taas suuri osa eteläisen Suomen arvokkaista metsistä jää edelleen metsätalouden piiriin.