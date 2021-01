Kansanedustaja hämmästelee presidentti Sauli Niinistön hiljaisuutta ja ulkoministeri Pekka Haaviston ”pyörittelyä”

Kärnän mielestä presidentti Vladimir Putin, hänen lähipiirinsä sekä Venäjän hallinto tulisi asettaa matkustuskieltoon välittömästi sekä karkoittaa Euroopasta ne Putinin lähipiiriin kuuluvat, kuten hänen lapsensa, jotka täällä oleskelevat.

”Suomen taas tulisi keskeyttää Fennovoiman ydinvoimalahanke toistaiseksi. UEFA:n tulisi puolestaan peruuttaa tämän vuoden jalkapallon EM-kisat, jotka on suunniteltu pidettäväksi Venäjällä.”

Kärnä hämmästelee tiedotteessaan myös Suomen heikkoa Venäjä-tuntemusta.

”Suomessa ei oikein tunnuta ymmärrettävän, kuinka vaikuttava henkilö Navalnyi Venäjällä on. Valtiollisen toimijan toteuttaman myrkytysyrityksen ja nyt Navalnyin paluun aiheuttaman reaktion tulisi kertoa jokaiselle, kuinka paljon Putinin hallinto häntä pelkää ja kuinka alhaisiin keinoihin se on valmis turvautumaan hiljentääkseen opposition. Venäläisessä kulttuurissa ei myöskään kunnioiteta nöyryyttä ja hiljaisuutta. Ainoa mahdollisuus vaikuttaa on laittaa kova kovaa vasten.”