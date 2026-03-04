Kansanedustaja huolestui kadonneista aseista – esittää rahallista korvausta

Kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) esittää kuolinpesille rahallista korvausta aseiden toimittamisesta viranomaisille. Nikkanen on tehnyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Demokraatti Demokraatti

Kuolinpesistä on kadonnut tai varastettu kuluneen kymmenen vuoden aikana noin 12800 asetta, mikä on lähes 11 prosenttia kuolinpesien ilmoitetuista aseista. Poliisi on arvioinut, että osa kadonneista aseista päätyy rikollisten käsiin.

– Aseyrittäjien mukaan kuolinpesien aseita tarjotaan heille lähes päivittäin, ja luvatonta asekauppaa koskevia kyselyitä tehdään räikeästi, myös selvästi käypää arvoa suuremmilla rahatarjouksilla. Tämä kehitys nostaa riskiä siitä, että yhteiskuntaan päätyy entistä enemmän luvattomia ja jäljittämättömiä aseita, Nikkanen arvioi tiedotteessaan.

POLIISIHALLITUKSEN mukaan kuolinpesissä oli vuonna 2025 lähes 14 000 asetta, mikä on yli neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna.

– Sekä kuolinpesien että toimintakykynsä menettäneiden tai harrastuksen lopettaneiden aseiden omistajien tilanteet kuormittavat viranomaisia. Monet ihmiset eivät tunne velvollisuuksiaan aseiden käsittelyssä, luovuttamisessa tai luvan peruuttamisessa.

Nykytilanne luo Nikkasen mukaan sekä turvallisuusriskin että hallinnollista painetta poliisille.

– Ehdotan määräaikaista kokeilukampanjaa perintö- tai harrastuskäytöstä poistuneiden aseiden keräämiseksi poliisille. Useissa maissa on käytössä vastaavia kannustimia, joilla helpotetaan luvattomien tai tarpeettomien aseiden luovuttamista viranomaisille.

NIKKANEN huomauttaa, ettei poliisi maksa Suomessa aseiden luovutuksesta erillistä korvausta.

– Esittäisin harkittavaksi, että pieni taloudellinen kannustin – esimerkiksi 50-100 euroa – voisi rohkaista kuolinpesien perillisiä sekä iäkkäitä tai harrastuksesta luopuneita aseiden omistajia toimittamaan aseet viranomaisille tai luvalliseen käsittelyyn sen sijaan, että aseita päätyy epäviralliseen kauppaan tai valvomattomiin olosuhteisiin. Tämä kokeilu olisi tärkeä sisäisen turvallisuuden parantamiseksi, vaikka se hieman maksaisikin. Kuolinpesistä katoaa kuitenkin tällä hetkellä niin merkittävä määrä aseita.