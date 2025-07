Kansanedustaja ilahtui – kesäloma ei kulu ”lupaviidakkoa raivaten”

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) iloitsee kesämökkiläisten ja omakotiasujien kesäprojekteja helpottavista hallituksen päätöksistä. Demokraatti Demokraatti

Kyse on vuoden alussa voimaan tulleeseen rakentamislakiin tehdyistä lisäyksistä.

– Uusi laki mahdollistaa esimerkiksi kesäkeittiön, katetun terassin tai vaikkapa liiterin rakentamisen ilman, että kesälomaa tarvitsee käyttää lupaviidakkoa raivaten kunnan virastotalolla, Sammallahti toteaa tiedotteessaan.

Jatkossa esimerkiksi alle 30m2 talousrakennuksen ja alle 50m2 katoksen saa rakentaa ilman rakennuslupaa.

MYÖS rantasaunan rakentaminen on mahdollista yhä useammalla rantatontilla.

– Useassa kunnassa jopa pienten rantasaunojen rakentaminen on ollut yksiselitteisesti kiellettyä. Jatkossa kunta ei voi kieltää rantarakentamista rakennusjärjestyksen perusteella. Aiemmin rantasauna on ollut käytännössä vain sellaisilla tonteilla, joille se on ennen ylikireää sääntelyä rakennettu. Nyt yhä useamman mökkiläisen on mahdollista saunoa rantaviivan lähellä.

Vaikka rakentamisen sääntelyä kevennetäänkin, eivät muutokset Sammallahden mukaan aiheuta rakentamiseen ”villiä länttä”.

– Tontilla pitää yhä jatkossakin olla riittävästi rakennusoikeutta, jotta lupavapaita rakennuksia saa rakentaa. Lisäksi rakennusten tulee olla mahdollisen yleis-, asema- tai rantakaavan mukaisia. Lakia pitää noudattaa myös jäte- ja hulevesien osalta. Kukaan ei halua pilata kaunista suomalaista luontoa. Lakimuutoksella lisätään kansalaisten vapautta päättää itse siitä, mitä ja mihin omalla tontilla saa rakentaa, Sammallahti sanoo tiedotteessaan.