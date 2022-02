Kansanedustaja: ”Jos Nato-prosessia ei käynnistetä, tulisi meidän viipymättä irrottautua Ottawan sopimuksesta”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii EU:a lähettämään välittömästi aseapua Ukrainaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Ukrainan valtiolla on YK:n peruskirjan mukainen oikeus puolustaa alueellista koskemattomuuttaan sekä suvereniteettiään. Euroopan unionilla on oltava yhteinen linja asevientiin tällaisiin maihin, jotka ovat selkeästi puolustuksellisessa asemassa. Tiedustelutietojen mukaan Venäjä on ajanut asemiin Ukrainan rajoille esimerkiksi TOS-1A raketinheitinjärjestelmiä, joiden raketit ovat termobaarisia. Raketit aiheuttavat tukialueelle osuessaan valtavan, kaiken polttavan tulipallon ja synnyttävät niin vahvan paineaallon, että se repii ihmisten keuhkot ulos suusta ja silmät päästä. Mielestäni on vain oikeus ja kohtuus, että annamme apua tällaisten ”rauhanaseiden” torjumiseksi.”

Kärnä sanoo tiedotteessaan myös, että ellei Suomessa olla valmiita käynnistämään hakemusprosessia Natoon, tulee vähintäänkin keskustella Ottawan sopimuksesta irrottautumisesta puolustuskykymme nopeaksi vahvistamiseksi.

”Itse katson, että tässä tilanteessa ikkuna Natoon olisi auki. Suomi voisi saada Yhdysvalloilta turvatakuut hakemusprosessin ajaksi. Olemme hallitusohjelmassa ja UTP-selonteossa todenneet, että suhdettamme Natoon tarkastellaan reaaliajassa huomioiden muutokset kansainvälisessä turvallisuusympäristössä. En oikein ymmärrä milloin tämän tarkastelun aika on jos ei sitten nyt. Mutta jos prosessia ei käynnistetä, tulisi meidän viipymättä irrottautua Ottawan sopimuksesta ja palauttaa jalkaväkimiinat osaksi puolustuksellista arsenaaliamme.”