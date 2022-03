Kansanedustaja: Kannabistalous voisi korvata Venäjän kaupan – verotuloilla aseita

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on maa- ja metsätalousvaliokunnan vierailulla Kanadassa ja tutustunut maan uuden kannabispolitiikan vaikutuksiin. Kärnä on vakuuttunut Kanadan politiikan eduista ja vaatii Suomelta täyskäännöstä ja kannabiksen laillistamista välittömästi. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kannabiksen laillistaminen on luonut kanadalaiseen maatalouteen 150 000 kovan rahan työpaikkaa, 30 miljardin euron uuden toimialan ja yli 10 miljardin euron verotulot. Samaan aikaan alaikäisten kannabiksen käyttö on romahtanut. On uskomattoman typerää olla tarttumatta tähän mahdollisuuteen, jossa luodaan taloudellista hyvää ja päihdeongelmat pienenevät. On aika ottaa myssy pois silmiltä asian suhteen”, Kärnä sanoo värikkäässä tiedotteessaan.

Kärnän mukaan ”suomalaisten poliitikkojen on nyt, kiistattomien tosiasioiden paljastuttua, päivitettävä kantansa kannabiksesta samalla rohkeudella kuin kanta on päivittynyt Venäjästä ja diktaattori Putinista Venäjän hirviöarmeijan raakalaismaisen hyökkäyksen käynnistyttyä Ukrainassa”.

Hän esittää, että Venäjän kauppa korvataan kannabistaloudella. Verotulot siitä olisi Kärnän mukaan kohdistettava asehankintoihin.

”Kannabistalouden luomat verotulot riittäisivät helposti siihen, että Suomi voisi kaksinkertaistaa vuosittaiset asehankintansa.”

Kärnä arvioi ”Kanadasta saamien tietojensa valossa”, että kannabiksesta voisi tulla maitoa merkittävämpi uusi ala Suomen maataloudelle verotuloissa, liikevaihdossa ja työpaikoissa mitattuna.