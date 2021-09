Kansanedustaja närkästyi mediataloille: ”Luullaanko, että epidemia päättyy”

Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut muuttavansa koronauutisoinnin painopisteen pois tartuntamääristä kohti elämää koronan kanssa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Samalla asialla on ollut liikkeellä muun muassa MTV.

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén suhtautuu median uusiin linjauksiin kriittisesti.

– Suuret mediatalot ovat päättäneet lopettaa säännöllisen koronatilanteen raportoinnin. Epidemia on edelleen vakava, kuolemat ovat lisääntyneet, sairaaloissa on yli 100 potilasta. Luullaanko, että epidemia päättyy kun siitä ei kerrota. Tietoon perustuva tilannekuva on tärkeä, Lindén kirjoittaa Twitterissä.