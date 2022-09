Kansanedustaja riemuitsee Veikkauksen ulostulosta: ”Mielenmuutos on toki hieman huvittavaa, sillä tähän asti viesti on ollut lähes päinvastainen”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) kommentoi tiedotteessaan Veikkauksen johdon uusinta ulostuloa. Veikkaus ilmoitti viimeksi tänään Ylellä olevansa valmis luopumaan monopoliasemastaan ja siirtymään lisenssimalliin. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Meidän kilpailijat eivät toimi suomalaisen sääntelyn piirissä ja sen lisenssi muuttaisi. Sitten kaikki toimisivat samoilla pelisäännöillä”, sanoi Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa keskiviikkona.

Könttä on asiasta mielissään.

”Tosiasia on, että Veikkauksen ja nykyjärjestelmästä hyötyneiden kansalaisjärjestöjen jarrutuksen takia siirrymme lisenssijärjestelmään auttamatta myöhässä. Veikkauksen ja järjestöjen taskuissa olleet poliitikot ovat suojelleet järjestelmää, joka on vanhentunut vuosi vuodelta samalla, kun Veikkauksen tuloutus on pienentynyt.”

”On tietysti hienoa, että Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski toteaa lisenssijärjestelmän toimivan Ruotsissa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Veikkauksen mielenmuutos on toki hieman huvittavaa, sillä tähän asti viesti on ollut lähes päinvastainen ja vaikuttamistyötä on tehty isolla rahalla nykyjärjestelmän puolustamiseksi.”

Köntän mukaan seuraavan hallituksen tehtäväksi jää uudistaa arpajaislaki ja Suomen rahapelimarkkina.