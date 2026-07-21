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Politiikka

21.7.2026 09:29 ・ Päivitetty: 21.7.2026 09:29

Perussuomalaisissa Gardenia-kritiikkiä – Purra: hallitus yhä toimintakykyinen

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen eilinen päätös perääntyä Garden Helsingin valtiontuesta on hänen kantansa mukainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Purran mukaan hallituksen toimintakyky on kohusta huolimatta säilynyt hyvänä.

Oikeusministeri, perussuomalaisten Leena Meri katsoo, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon toiminnasta asiassa ei voi antaa täysiä pisteitä. Hän ei kuitenkaan halunnut arvioida muiden tekemisiä asian osalta enempää.

Liikenne- ja viestintäministeri, perussuomalaisten Lulu Ranne ei halunnut kommentoida asiaa medialle eduskunnassa.

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