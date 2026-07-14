Kotimaa
14.7.2026 10:52 ・ Päivitetty: 14.7.2026 10:52
Lakisääteisetkään määräajat eivät pidä: Työttömien uuden yleistuen käsittely ruuhkautunut
Työttömien yleistukihakemusten käsittely on pahasti ruuhkautunut. Kelasta kerrotaan, että ruuhkat koskevat uusia hakemuksia.
Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää. Näin osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy usealla päivällä.
Yleistukilain mukaan Kelan on annettava päätös työttömyysetuudesta viimeistään 30. kalenteripäivänä hakemuksen saapumisesta.
Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa.
KELAN MUKAAN keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Muiksi syiksi käsittelysumaan sanotaan tiedotteessa opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahakausien päättyminen.
Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt merkittäviä heikennyksiä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon, määrään ja ehtoihin. Kun työtön putoaa ansiosidonnaisen piiristä, hänen pitää hakea yleistukea.
Kela pahoittelee ruuhkautumista ja kertoo, että käsittelyaikojen odotetaan lyhenevän lähiviikkoina.
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– Varaudumme aina kesäaikaan ruuhkiin hakemuskäsittelyssä muun muassa tekemällä ylitöitä ja palkkaamalla kesätyöntekijöitä. Arvioimme tilanteen helpottavan viimeistään kesäkauden lopussa, kommentoi Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen tiedotteessa.
Kelan mukaan yleistuen jatkohakemukset käsitellään normaalissa ajassa eli tällä hetkellä alle 7 päivässä.
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