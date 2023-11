Kansanedustaja: Tämä on hallituksen leikkauksen hinta – ”Noin 6 000 nuoren arvioidaan jäävän ilman apua ja tukea”

Orpon hallituksen talousarvioesitys leikkaa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoituksesta 4,6 miljoonaa euroa, SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta toteaa tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän sanoo, että nämä palvelut kohtaavat vuosittain yhteensä noin 32 000 nuorta ja leikkauksien takia noin 6 000 nuoren arvioidaan jäävän ilman apua ja tukea. Sivistysvaliokunnan jäsen Eloranta vaatii hallitusta luopumaan kaikista heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin kohdistuvista nuorisotyön leikkauksista.

– Nuorten tilanne on hyvin huolestuttava tällä hetkellä. Nuorten mielenterveyden haasteet ovat entistä yleisempiä, joka kymmenes nuori on syrjäytymisriskissä ja nuorisorikollisuus herättää huolta. Tässä tilanteessa meillä ei ole varaa leikata nuorityöstä. Nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. Ne auttavat nuorta kiinnittymään yhteiskuntaan. Hallituksen leikkaukset tarkoittavat, että tuhannet haavoittuvassa asemassa olevat nuoret eivät enää saa kipeästi tarvitsemaansa apua ja tukea, Eloranta sanoo tiedotteessaan.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat kohdistettuja palveluita työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka ovat erityisen suuressa syrjäytymisriskissä. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat tutkitusti vaikuttavia ja taloudellisesti tehokkaita keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Eloranta toteaa, että nämä palvelut maksavat tutkimusten mukaan itsensä takaisin maksettuina veroina ja vältettyinä sosiaaliturvamenoina.