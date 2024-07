Kansanedustaja tarjoaisi suomalaista veteraanikuntoutusta ukrainalaisille

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkolan mukaan Suomi voisi tarjota veteraanikuntoutuspalveluiden resursseja ukrainalaisille. Demokraatti Demokraatti

Jukkola toteaa tiedotteessaan, että Suomessa on erityislaatuista kokemusta ja osaamista siitä, miten traumatisoituneita ja sodassa vammautuneita ihmisiä hoidetaan. Suomi on hoitanut vuodesta 1940 alkaen sodassa vammautuneita ja hoitaa heitä edelleen, vaikka viime sodasta on kulunut yli 80 vuotta.

– Meillä Suomessa on kokemusta ja osaamista siitä, miten traumatisoituneita ihmisiä hoidetaan. Kun omat arvostetut veteraanimme alkavat olla jo 100 vuoden iässä ja sotavammojen kuntoutuksen erikoisosaaminen on sen myötä vähenemässä, voisimme tarjota näitä resursseja ukrainalaisten hyväksi. Se olisi teko, jonka aikanaan Venäjän kanssa sodan kokenut Suomi voisi tarjota nyt samoja kauheuksia kokeville ukrainalaisille, Jukkola sanoo.

Ukrainan sotatilanteessa ja mahdollisessa sodan jälkeisessä tilanteessa tällaisen kuntoutuksen järjestäminen Ukrainassa ei näytä Jukkolan mukaan todennäköiseltä.

– Kun jälleenrakennamme Ukrainaa, meidän on jälleenrakennettava myös sodan kokeneita ihmisiä. Meillä Suomessa on sotien jäljiltä valmis, toimiva järjestelmä sodassa vammautuneiden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

SUOMESSA on yhteensä 17 veteraanikuntoutuslaitosta, jossa erityisosaaminen sodassa vammautuneiden hoitamiseksi on Jukkolan mukaan parasta mahdollista. Osassa kuntoutuslaitoksia löytyy muun muassa kävelyrobotteja, uima-altaita, osaamista kuntoutuksen moniammatilliseen suunnitteluun ja vaativaankin lääkinnälliseen kuntoutukseen.

– Suomella olisi erinomaiset edellytykset ottaa Ukrainan sodassa vammautuneita ympärivuorokautisille kuntoutusjaksoille ja sitä kautta olla rakentamassa ukrainalaisten toimintakykyä selvitä sotatilanteesta ja sodan jälkeisestä jälleenrakentamisen haasteista, mikäli tälle avustusmuodolle ohjattaisiin rahoitusta Ukrainalle tarkoitetuista tukipaketeista yhdessä valtion, EU:n tai vastaavien tahojen kanssa.