Kansanedustaja tuohtui ministerin soolosta – ”Hyväksyvätkö he tällaisen toiminnan?”

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) arvostelee liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan (kd.) päätöstä myöntää nuorisojärjestöjen avustuksia vastoin ministeriön virkamiesvalmistelua. Demokraatti Demokraatti

Yle uutiset kertoi keskiviikkona, että Poutala päätti myöntää valtionavustukset kristillisille Iso Kirja ry ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry järjestöille vastoin virkamiesten alkuperäistä esitystä. Esittelevä virkamies jätti päätökseen poikkeuksellisen eriävän mielipiteen ja katsoi ratkaisun olevan ristiriidassa hallinnon tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden kanssa.

– En koe, että olen tehnyt mitään väärää. Politiikassa tehdään päätöksiä, tehdään valintoja, ja tämä on ihan normaali valinta, eikä tässä ole mitään enempää, Poutala kommentoi Ylelle eduskunnassa.

ISO KIRJA RY pitää yllä helluntailaisten koulutuskeskusta IK-opistoa. Ministeri Poutala on itse helluntaiseurakunnan jäsen.

– Kun ministerin päätös johtaa tilanteeseen, jossa virkamies katsoo sen rikkovan valtionavustusten jakoon liittyviä keskeisiä periaatteita, kyse ei ole pienestä yksityiskohdasta. Tällaiset päätökset horjuttavat suomalaisten luottamusta siihen, että valtionavustuksia jaetaan läpinäkyvästi ja tasapuolisin perustein, Ovaska sanoo tiedotteessaan.

Ovaska näkee tilanteen erityisen ristiriitaisena Petteri Orpon (kok.) hallituksen aiempien puheiden valossa.

– Kokoomus ja erityisesti perussuomalaiset ovat arvostelleet järjestöjen valtionavustuksia kovin sanoin sekä vaatineet niiden karsimista ja jakoperiaatteiden läpinäkyvyyden lisäämistä. Paikoittain kritiikki on ollut perusteltuakin. Siksi on vaikea ymmärtää, miten sama hallitus hyväksyy tilanteen, jossa ministeri tietoisesti poikkeaa yleisistä periaatteidta ja järjestää avustuksia itselleen mieluisille järjestöille. Näyttää tekopyhältä suhteessa niihin puheisiin, joita hallituspuolueet ovat aiemmin esittäneet.

Ministeri Poutala on perustellut ratkaisuaan sillä, että nuoriso- ja liikuntapuolen avustuskäytäntöjä haluttiin yhtenäistää. Poutala on myös pitänyt päätöksestä syntynyttä keskustelua MTV:n haastattelussa yliampuvana.

OVASKAN mukaan tällaiset linjamuutokset olisi kuitenkin pitänyt valmistella avoimesti ja johdonmukaisesti, ei yksittäisellä ministeripäätöksellä.

– Jos avustuskäytäntöjä halutaan muuttaa, se pitää tehdä selkeän valmistelun kautta ja samoilla kriteereillä kaikille. Nyt syntyy kuva, että sääntöjä muutetaan kesken prosessin, mikä ei ole hyvän hallinnon mukaista.

Ovaskan mukaan päätös herättää myös perusteltuja kysymyksiä päätöksenteon perusteista.

– Jos päätös tehtiin yleisten periaatteiden vastaisesti ja avustus myönnettiin järjestöille, jotka eivät alun perin täyttäneet ehtoja, on syytä kysyä, millä perusteella ratkaisu on tasapuolinen suhteessa muihin järjestöihin. Olisi myös hyvä tietää, pitäisikö ministeri tilannetta edelleen vain “yliampuvana kohuna”, jos vastaava päätös olisi tehty jonkin muun uskonnollisen tai poliittisen järjestön hyväksi virkamiesten suositusta vastaan.

– Kansalaisten näkökulmasta vaikuttaa siltä, että jos järjestö ei täytä avustuskriteerejä, ratkaisuksi voi tulla sääntöjen muuttaminen jälkikäteen, jos kohde vain miellyttää ministeriä. Tämä ei ole kestävää julkisen hallinnon kannalta, Ovaska jatkaa.

OVASKA korostaa tiedotteessaan, että järjestöavustusten jakokriteereitä on perusteltua tarkastella säännöllisesti, jotta veronmaksajien rahoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

– Mahdolliset muutokset pitää kuitenkin tehdä avoimesti ja tasapuolisesti, ei yksittäisillä päätöksillä. Kansalaisten luottamus julkiseen päätöksentekoon perustuu siihen, että pelisäännöt ovat kaikille samat, Ovaska painottaa.

Ovaska kaipaa hallitukselta selkeää linjaa tilanteeseen.

– Nyt olisi syytä kuulla erityisesti kokoomuksen ja perussuomalaisten kanta. Aikovatko he puuttua tilanteeseen vai hyväksyvätkö he tällaisen toiminnan?