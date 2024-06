Kansanedustaja vaatii suitsimaan somen haitallisia lieveilmiöitä – vahva tunnistautuminen käyttöön, profiili vain omalla nimellä

– Yritykset ovat isoja kansainvälisiä toimijoita ja tähän tarvittaisiin laajempaa EU-tason säätelyä, jolla velvoitettaisiin yrityksiä toimivaan vastuullisemmin, Nikkanen sanoo tiedotteessa.

Nikkanen esittää toimenpidealoitteessaan, että hallitus ryhtyy asiassa toimiin, joissa sosiaalisen median palvelujen tarjoajille asetetaan suurempi vastuu.

Nikkasen mukaan sosiaalinen media tarjoaa hyvän välineen muun muassa ihmisten väliselle yhteydenpidolle, kaupankäynnille ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Varjopuolena on, että väärinkäytökset kuten identiteettivarkaudet, rikollisuus, valeuutisten levittäminen, painostus ja kaikenlainen kiusaaminen on lisääntynyt sosiaalisessa mediassa.

– Tiedämme sekä Ruotsista, että Venäjältä paljastuneista niin sanotuista ”trollitehtaista”, joissa on toiminut valeuutisten levittämiseen ja häirintään palkattuja henkilöitä. Tilin ja profiilin luominen eri palveluissa on tehty hyvin helpoksi eikä tunnistautumista juuri tarvita. Näin myös alaikäisten on hyvin helppoa perustaa tilejä ja vanhempien on vaikea tätä täysin valvoa.