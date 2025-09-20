Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.9.2025 07:47 ・ Päivitetty: 20.9.2025 07:47

Kansanedustaja vaatii toimia deepfake-pornon torjumiseksi: ”Kyse on seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta”

Jukka-Pekka Flander

Kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) jätti perjantaina 19.9. kirjallisen kysymyksen hallitukselle digitaalisen väkivallan torjumisesta.

Demokraatti

Demokraatti

Perholehto nostaa esiin erityisesti tekoälyllä luodun pornografian, eli suostumuksettomat syväväärennökset, joita hän pitää vakavana mutta Suomessa yhä huonosti tunnistettuna ilmiönä.

– Digitaalinen väkivalta, häpäisy, uhkailu ja kiristäminen koskettavat valitettavasti yhä useampia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90 prosenttia suostumuksettomien seksuaalisten syväväärennöisten eli ns. deepfake-pornografian uhreista on naisia. Ilmiö kasvaa, vaikka siihen ei ole Suomessa vielä täysin herätty, Perholehto sanoo tiedotteessaan.

– Pidän todella tärkeänä, että kansallinen lainsäädäntö ja uhrien tukipalvelut huolehditaan kuntoon.

Perholehdon mukaan tekoälyn käyttäminen ihmisarvon ja yksityisyyden loukkaamiseen on tunnustettava yksiselitteisesti vakavaksi rikokseksi, josta on seurattava konkreettisia oikeudellisia seuraamuksia.

– Jokaisella pitäisi olla oikeus omaan kehoonsa, ääneensä ja kuvaansa – myös verkossa. Kyse on ihmisten seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, Perholehto sanoo.

Perholehto muistuttaa, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen seksuaalirikoslainsäädännön uudistus vahvisti jo näitä periaatteita, mutta hänen mukaansa ne on vietävä myös digitaaliseen aikaan. Hän peräänkuuluttaa kansallista sääntelyä EU:n tekoälyasetuksen rinnalle.

– EU:n tekoälyasetus oli alku tarpeellisen sääntelyn polulla, mutta kansallisella lainsäädännöllä asetusta voidaan – ja myös täytyy – täydentää. Näin on tehty ja ollaan tekemässä myös monissa muissa unionin jäsenvaltioissa, Perholehto sanoo.

– Kansainväliset esimerkit osoittavat, että digitaalisen väkivallan uhkiin voidaan vastata rikosoikeudellisin ja immateriaalioikeudellisin keinoin. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa tehdä sama myös Suomessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
19.9.2025
Janne Riiheläinen: USA:n demokratia on kuilun partaalla
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
19.9.2025
Arvio: Kohtauksia eräästä hoitosuhteesta – näyttelijät loistavat Janne Reinikaisen ohjaamassa kipeässä komediassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU