Kansanedustaja varoittaa – neuvottelu menisi ”jopa mahdottomaksi”

SDP:n kansanedustaja Kim Berg toteaa tiedotteessaan, että on hyvin vaarallista lähteä hajottamaan Suomessa todella hyvin toiminutta työehtosopimusjärjestelmää.

– Suomi on rakennettu sopimalla ja tästä sopimusyhteiskunnasta meidän tulee pitää kiinni. Yhteiskuntamme perustuu vahvalle luottamukselle puolin ja toisin, eikä tätä pidä romuttaa. Aito kolmikantavalmistelu on kestävä tapa ratkoa asioita, Berg sanoo.

Berg toteaa, että järjestäytymätön paikallinen sopiminen ja työehtosopimuksista luopuminen asettaa työntekijät alttiiksi työehtojen heikkenemiselle. Työmarkkinoista tulee myös vaikeammat ennustaa ja monille työntekijöille palkan, lomien, työajan ja monien muiden työsuhteen ehtojen neuvotteleminen on vaikeaa ja jopa mahdotonta.

Lauantaina 10.4. Yle TV1:n Ykkösaamussa Elinkeinoelämän keskusliiton Jyri Häkämies sanoi, ettei työnantajapuoli ole ajamassa työehtosopimusten yleissitovuuden murtamista vaan ennen kaikkea paikallista sopimista. Jatkokysymykseen siitä, onko tämän tien päässä yleissitovuuden purku, hän totesi, että se tietysti riippuu järjestäytymisasteesta.

– Paikallinen sopiminen on nostettu jonkinlaiseksi helpoksi ratkaisuksi moniin työmarkkinakysymyksiin, mutta jos sopiminen ei perustu työehtosopimusten puitteissa, tulee siitä helposti sanelua, Berg painottaa.

– Paikallisen sopimisen kehittäminen on kannatettavaa, mutta kehittämistä tulee tehdä hallitusohjelman mukaisesti työehtosopimusten puitteissa. On myös hyvä muistaa, että paikallista sopimista tapahtuu työpaikoilla jo nyt. Pahoin pelkään, että työnantajapuolen järjestäytymisasteen heikkeneminen viestii, että tavoitteena on pitkällä tähtäimellä nimenomaan yleissitovuuden murtaminen, Berg päättää tiedotteensa.