Kansanedustajakolmikko: ”Nyt on aika palata neuvottelupöytään”

Demarikansanedustajat Kim Berg, Piritta Rantanen ja Paula Werning vaativat aitoja ratkaisuesityksiä hoitoalan työmarkkinakiistaan.

Kaikilla kolmella on hoitajatausta.

– Kaikki me osaamme arvostaa alan ammattilaisia, jotka ovat joustaneet äärimmilleen koronapandemian ajan ja nyt on aika osoittaa, että arvostus ei rajoitu vain puheisiin vaan ylettyy myös palkkaukseen ja työolosuhteisiin, he toteavat tiedotteessa.

Kansanedustajien mukaan keskustelu on viime päivinä kohdistunut sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaan potilasturvalakiin, mutta se on vain seuraus juurisyystä joka on ratkaisematta: miten osapuolet saavat sopimuksen solmittua.

– Nyt onkin keskityttävä oleelliseen, eli löydettävä ratkaisu hoitoalan työriitaan. Nyt on aika palata neuvottelupöytään. Vetoamme valtakunnansovittelijaan, että hän tuo neuvottelupöytään sovintoesityksen, joka aidosti pyrkii kompromissiin ja tunnistaa osapuolten vaatimukset, demarikansanedustajat vaativat.

Rantanen korostaa, että on koko Suomen etu saada ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia.

– Tunnistamme sen, ettei helppoja ratkaisuja ole, mutta hoitoalan haastava tilanne on ollut koko yhteiskunnan tiedossa jo useiden vuosien ajan.

Werningin mukaan on löydettävä yhteiset keinot siihen, että työvoimapulasta kärsivällä alalla potilassuojelutyön ja lakko-oikeuden yhdistäminen onnistuu.

– Ratkaisu on löydettävä paikallisesti ja tämä vaatii tiivistä yhteistyötä sopijaosapuolilta. Ei voi olla niin, että tämäkin asia sälytetään valtiovallan päätettäväksi vain siksi, ettei paikallinen keskustelu- ja neuvotteluyhteys toimi.

Berg pohtii sovittelulautakunnan nimeämistä.

– Mikäli valtakunnansovittelija ei saa aikaiseksi sellaista sovintoesitystä, että tilanne saadaan ratkeamaan, on hyvä pohtia, pitäisikö sovittelija vaihtaa tai nimetä sovittelulautakunta työtä jatkamaan.