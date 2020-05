Kansanedustajan huoli hoivakotien rajoituksista heräsi: ”Meillä on syksyllä nykyistä enemmän vuoteeseen hoidettavia muistisairaita”

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen (sd.) mielestä koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat johtaneet monissa hoito- ja hoivakodeissa asukkaiden näkökulmasta kohtuuttomiin tilanteisiin. Hän jätti perjantaina asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Vierailujen ja kuntoutuksen ja jopa ulkoilun lopettaminen on aiheuttanut monelle vammaiselle ja ikäihmiselle fyysisen ja psyykkisen toimintakykyyn heikentymistä. Jos tilanne jatkuu pitkään tällaisena, meillä on syksyllä nykyistä enemmän vuoteeseen hoidettavia muistisairaita. Tämä on epäinhimillistä mutta samalla yhteiskunnalle kallista, terveystieteiden tohtori Mäkisalo-Ropponen sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin todenneen tällä viikolla, että hoivakodeissa olisi pitänyt alusta alkaen miettiä mahdollisimman lieviä rajoituksia tai muita keinoja tartuntojen rajoittamiseksi.

Nyt rajoitustoimenpiteet on toteutettu erittäin ehdottomina ja jossain paikoin jopa henkilökohtaisten avustajien pääsy avustettavan luo on estetty. Toisaalta viranomaisten ohjeistukset ovat olleet epäselviä ja tämä on aiheuttanut hämminkiä, Mäkisalo-Ropponen kertaa.

– On hyvä, että STM tarkisti ohjeistusta hoito- ja hoivakotien rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta, niin että saadaan turvallisuuden (virustartunnan ehkäisy) ja inhimillisyyden periaatteet kulkemaan käsikädessä. Tämän toteutuminen edellyttää myös, että hoito- ja hoivakodeissa on selkeät ohjeet suojaustoimenpiteiden toteuttamiselle sekä riittävästi asianmukaisia, ammattilaisille tarkoitettuja suojaimia, hän vaatii.

”Ihmisarvon kunnioittamista on myös varmistaa toimintakyvyn säilyminen.”

Merja Mäkisalo-Ropponen arvioi, että jos hoitoyhteisössä on korkea eettinen toimintatapa, siellä rajoittavien toimenpiteiden käyttö halutaan minimoida ja se tehdään aina ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.

– Nyt tarvitaan paljon ammattitaitoa ja luovuutta, jotta voidaan mahdollistaa laadukas elämä hoito- ja hoivakotien asukkaille poikkeusoloissa huolimatta, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.

Mäkisalo-Ropponen painottaa, että ihmisarvon kunnioittamista on myös varmistaa toimintakyvyn säilyminen poikkeusoloista huolimatta.

– Siksi olenkin huolissani siitä, että sekä omaiset että ammattilaiset ovat kertoneet, että tärkeitä toimintakykyä ylläpitäviä kuntoutuspalveluita on peruttu ja lakkautettu koronaepidemiaan vedoten ja esimerkiksi ulkopuolisten fysioterapeuttien, joilla voi olla pitkä hoitosuhde asiakkaaseen, pääsy hoitokoteihin on estetty.

Kansanedustaja kertoo jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen siksi, että vaikka STM lievensi ja tarkensi ohjeistusta, epäselvää jäi.