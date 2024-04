Kansanedustajan kuppi nurin: “Eniten ärsyttää valehtelu”

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan tiivis kokoustahti on viimeistään herättänyt kysymyksen, aikooko hallitus kiirehtiä lakkolakien voimaansaattamista. Johannes Ijäs Demokraatti

Julkisuudessa olleiden spekulaatioiden mukaan työrauhalainsäädäntö voisi tulla voimaan jo vappuna suunnitellun heinäkuun alun sijasta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kokoontuu poikkeuksellisesti istuntovapaapäivänä maanantaina. Valiokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo viestipalvelu X:ssä, että perjantaillekin on lisätty kokous.

– Valiokunnan ensi viikon kokoussuunnitelmasta näkee, että lakkolaki on tarkoitus saada pakettiin ens viikolla! Mietinnön on tarkoitus valmistua torstaina ja perjantaille on lisätty ylimääräinen kokous, hän päivittää.

Pekonen on selvästi närkästynyt tilanteesta.

– Vieläkö hallitus väittää, ettei tarkoitus ole aikaistaa lain voimaantuloa? Eniten ärsyttää valehtelu. Miksi ette jo voi myöntää? hän kysyy ja ohjaa kysymystä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajalle Saara-Sofia Sirénille (kok.).

– Kuten olen sanonut, voimaantulon osalta ei ole tehty päätöksiä, Sirén toteaa.

Sirén vahvistaa, että ensi viikon perjantaille on merkitty kokousvaraus.

Jo aiemmin on selvinnyt ainakin se, ettei Sireń kannata voimaantulon siirtämistä vapuksi.

Perustuslakivaliokunta, joka antaa lakkolaeista mietinnön, kokoontui jopa pääsiäismaantaina.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) on kommentoinut työtilannetta X:ssä.

– Vasemmisto-oppositio on näemmä pöyristynyt siitä, että kansanedustajansa ”joutuvat” tulemaan valiokunnan kokoukseen – eli töihin – useammin kuin 4 päivänä viikossa. Valiokunnat kokoontuvat työtilanteen mukaan – aina kun lainsäädäntötyö ja Suomen asioiden hoitaminen vaativat, Vestman päivittää.

– Ei ketään tietenkään haittaa tehdä töitä. Kiirehtiminen haittaa, vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela on kommentoinut Vestmanille.

