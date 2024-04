Lakkolakeja käsittelevä valiokunta järjestää yllätyskokouksen maanantaina – puheenjohtajalta ei rauhoittavaa viestiä SAK:lle

Demokraatti kertoi tänään, että eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyV) pyrkii nopeuttamaan työrauhalainsäädäntöä koskevan mietinnön käsittelyä. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Valiokunnan kokous on kutsuttu koolle myös tulevalle maanantaille kello 10-16. Tieto asiasta on lisätty hetki sitten valiokunnan nettisivuille.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) kommentoi, että työrauhalainsäädännön käsittelemiseksi halutaan varata aikaa keskustelulle.

– Kyseessä on iso kokonaisuus, johon liittyy paljon kysymyksiä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei ole moniin vuosiin kokoontunut maanantaisin, (jolloin ei ole normaalisti myöskään täysistuntoa eduskunnassa). Onko nyt kiire?

– Minä en osaa sanoa ihan tarkkaan, mitkä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käytännöt ovat, mutta ei ole minun ymmärtääkseni poikkeuksellista, että valiokunnat hakevat tarvittaessa lisää kokousaikoja, jos keskustelua riittää. Minä pidän sitä ihan tärkeänä, että silloin kun keskusteltavaa on ja edustajilla on kysymyksiä ja halutaan saada vastauksia, tehdään perusteellista työtä ja varataan sille sitten tarvittaessa myös aikaa.

SIRÉN ei lähde arvioimaan aikataulua, koska lakkolakeja käsittelevä mietintö valmistuu. Lisää aiheesta Kaikuiko SAK:n toivomus kuuroille korville? – Lakkolakien valmistelua kiirehditään eduskunnassa

– Mennään asia kerrallaan.

Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistunee jo huomenna. Se pui hiljattain lakkolakeja poikkeuksellisesti pääsiäismaanantaina.

Demokraatti on kertonut aiemmin, että työrauhalainsäädännön voimaansaattamisen aikaistamisesta on herännyt keskustelua kokoomuksen eduskuntaryhmässä käynnissä olevien vientiteollisuuden poliittisten lakkojen vuoksi.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi ensimmäisenä noin kuukausi sitten tietoihinsa nojaten, että hallitus kiirehtisi työrauhaa koskevia pykäliä jo vapuksi, kun alkuperäisen aikataulun mukaan kiistanalaiset lakiesitykset tulisivat voimaan 1. heinäkuuta.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi tänään odottavansa pääministeri Petteri Orpolta (kok.) selkeää viestiä siitä, ettei lakkolakeja tuoda aikaistetusti voimaan jo vapuksi. Lakien on alun perin ilmoitettu tulevan voimaan heinäkuussa.

– Se on ensisijaisesti luottamuksen osoitus, Eloranta on sanonut ja muistuttanut vapun symbolisestakin merkityksestä palkansaajille.

Onko mahdollista, että hallituspuolueista esitettäisiin, että voimaanastumispäivä aikaistuisi?

– Ei ole tehty mitään päätöksiä siihen liittyen, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén vastaa.

Mutta mahdollista on?

– Siis eduskuntahan voi tehdä muutoksia hallituksen esitykseen ja erilaisia yksityiskohtia voidaan tarkastella käsittelyn aikana, mutta me emme ole vielä edes mietintövaiheeseen asti päässeet.

Et sulje pois mahdollisuutta, että hallituspuolueista voitaisiin esittää aikaistamista?

– Semmoisia päätöksiä tai linjauksia ei ole tehty.

KYSYTTÄESSÄ Siréniltä, millaisia terveisiä hänellä on SAK:lle, joka on toivonut, ettei lakkolakeja tuotaisi voimaan vappuna, hän toteaa ensin pitävänsä todella hyvänä uutisena sitä, että SAK:n liitot ovat keskeyttämässä lakot.

– Se mahdollistaa nyt sen, että osapuolet voivat käydä niitä keskusteluja, joita on toivottu ja joihin on tarjottu aikaisemminkin jo mahdollisuutta. Tämä on nyt se viesti. Voimaantulon osalta minulla ei ole muuta kommentoitavaa. Siihen liittyvää päätöksentekoa ei ole nyt ajankohtaista tehdä.

Siréniltä ei siis käytännössä näytä ainakaan lakkolain voimaantulon osalta lähtevän rauhoittavaa viestiä ay-liikkeen suuntaan.

– Viestini on se, että eduskunta käsittelee tätä ihan normaaliin tapaan, valiokunta käsittelee sitä ihan normaaliin tapaan. Voimaantulo on asia, joka ei ole nyt tällä hetkellä vielä meidän käsittelyssä ajankohtainen.