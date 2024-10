Kansanedustajat haluavat keskustella liikkumattomuuden torjunnasta – ”Voidaan puhua kansallisesta kriisistä, joka ei pelkällä valistustyöllä poistu”

66 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta haluaa, että eduskunnassa käydään keskustelu suomalaisten liikkumattomuuden torjumisesta ja liikunnallisemman elämäntavan edistämisestä. Demokraatti Demokraatti

Keskustelualoitteen alullepanija, kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) muistuttaa, että liikkumattomuuden vaikutukset ovat moninaiset. Liikkumattomuus vaikuttaa merkittävästi ensinnäkin terveyteen.

– Istumatyö ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat yhteydessä moniin terveysongelmiin, kuten lihavuuteen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetesriskin kasvuun. Tämä ei ole vain yksilöiden ongelma, vaan se lisää myös terveydenhuollon kustannuksia ja kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmäämme, Nikkanen sanoo aloitteessa.

Kielteisiä vaikutuksia liikkumattomuudella on Nikkasen mukaan myös työtehoon ja talouteen. Terveysongelmat johtavat sairauspoissaoloihin, mikä taas aiheuttaa kustannuksia työnantajille ja vähentää talouden kasvua.

– Liikkumattomuus on ongelma kaikissa ikäryhmissä, ja tämänkin perusteella voidaan puhua kansallisesta kriisistä, joka ei pelkällä valistustyöllä poistu.

Nikkanen painottaa, että liikkumattomuuden torjunta on kaikkien yhteinen asia, joten myös ratkaisuja pitää hakea laajasti yhteistyössä.

– Ratkaisuja tähän kasvavaan ongelmaan on olemassa. Yhteiskunnan on edistettävä terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista liikkumista kaikilla tasoilla. Meidän on korkea aika käydä eduskunnassa laaja keskustelu siitä, millä keinoin pystymme tämän ongelman yhdessä ratkaisemaan.