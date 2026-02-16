Politiikka
16.2.2026 12:03 ・ Päivitetty: 16.2.2026 12:03
Kansanedustajat: Rikos- ja rangaistustilastoinnin heikennyksillä rapautetaan faktapohjaista politiikkaa ja lainsäädäntöä
Tilastokeskukseen kohdistuvat mittavat leikkaukset uhkaavat keskeisiä rikos- ja rangaistustilastoja. SDP:n lakivaliokunnan edustajat Anette Karlsson, Juha Viitala ja Jani Kokko ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen ja vaativat hallitukselta selkeää sitoumusta tilastojen turvaamiseen.
Tilastokeskuksen määrärahoja leikataan Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella lähes kuudella miljoonalla eurolla, ja henkilöstömäärä on supistumassa noin 740 henkilötyövuodesta noin 600 henkilötyövuoteen.
Lakkautusuhan alla on useita kansallisia tilastoja, mukaan lukien rikos- ja rangaistustilastot.
Demariedustajien kannanoton mukaan kyse on huolestuttavasta suunnasta. Jos rikos- ja rangaistustilastoja heikennetään, vaarana on, että rikos- ja oikeuspolitiikka ei enää perustu luotettavaan tietoon, lakien vaikutuksia ei pystytä arvioimaan kunnolla ja kansalaisten luottamus päätöksenteon avoimuuteen heikkenee.
– Rikos- ja rangaistustilastot ovat välttämättömiä sekä uusien lakien valmistelussa että jo tehtyjen muutosten arvioinnissa. Ilman vertailukelpoista ja pitkäjänteistä tilastotietoa on mahdotonta seurata, miten rikollisuus kehittyy ja miten lainsäädäntö siihen vaikuttaa, edustajat toteavat tiedotteessa.
EDUSTAJIEN mukaan avoin ja riippumaton tilastotuotanto on myös keskeinen osa oikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Jos kansallisia tilastoja karsitaan pysyvästi, menetetään kyky seurata kehitystä pitkällä aikavälillä.
– Ilman kattavia ja jatkuvia tilastoja emme pysty seuraamaan rikollisuuden kehitystä tai arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia. Tietopohjaa ei rakenneta uudelleen jälkikäteen.
Edustajat katsovat, että hallituksen on huolehdittava siitä, että rikos- ja rangaistustilastojen jatkuvuus turvataan.
