Kansanedustajat tuomitsevat antisemitismin – ”Siitä on tullut jotenkin yleisesti hyväksytympää”

Eduskunnan antisemitismin vastaiseen työryhmään kuuluvat kansanedustajat ovat huolissaan juutalaisvastaisuuden lisääntymisestä Suomessa ja maailmalla.

Asiasta kertovat tiedotteessaan työryhmän puheenjohtaja Atte Kaleva (kok.), varapuheenjohtaja Sari Tanus (kd.) ja toinen varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.).

– Maailmalla ja myös täällä Suomessa on selkeitä viitteitä siitä, että antisemitismi on lisääntymässä ja siitä on tullut jotenkin yleisesti hyväksytympää, Kaleva sanoo.

– On väärin ajatella, että jokainen juutalainen olisi vastuussa Israelin hallituksen päätöksistä ja toimista. Niin ei tietenkään ole. Eivät vaikkapa Suomen juutalaiset ole millään tavalla vastuussa siitä, miten Israel toimii, Tuppurainen huomauttaa tiedotteessa.

Kaleva, Tanus ja Tuppurainen tapasivat eduskunnassa Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtajan Chaya Votkinin, joka kertoi miten ilmiö koetaan helsinkiläisessä yhteisössä. Votkin sanoo suoraan, että seurakunta on joutunut rajoittamaan toimintojaan siihen kohdistuvan uhan takia. Häirinnän pelossa jopa lapset joutuvat piilottelemaan juutalaisuuttaan.

– Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että helsinkiläiset lapset joutuvat kokemaan turvattomuutta ja vihamielisyyttä vain siksi, että sattuvat olemaan juutalaisia. Jokaisen, myös jokaisen juutalaisen pitää halutessaan voida pitää uskonnollisia tunnuksia esillä pelotta, Tanus sanoo.

KANSANEDUSTAJAT tuomitsevat tiedotteessaan yksiselitteisesti kaiken juutalaisiin kohdistuvan vainon ja häirinnän. He korostavat, että Israelin politiikka ja juutalaisuus ovat eri asioita. Politiikkaa saa kritisoida. Uskonnon perusteella kohdistettu vaino ei kuitenkaan ole Israeliin kohdistuvaa kritiikkiä, vaan suoranaista antisemitismiä. Sellaiselle ei kansanedustajien mielestä pidä olla Suomessa minkäänlaista sijaa.

Kansanedustajat muistuttavat, että Suomen juutalaiset ovat yksiselitteisesti arvossa pidettyjä kansalaisia.

Eduskunnassa toimiva antisemitismin vastainen työryhmä kokoaa yhteen edustajia kaikista eduskuntapuolueista. Työryhmä vastustaa antisemitismiä ja pyrkii edistämään suvaitsevaisuutta. Se on osallistunut aktiivisesti myös uskontokuntien vuoropuheluun ja yhteistyön rakentamiseen.