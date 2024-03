Kansanedustajat vaativat keskustelua tunnin junasta – ministerin vastaus ihmetytti: ”En usko kyselytunnin olevan paras foorumi”

Kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.) ihmettelee liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) vastausta kansanedustajien jättämään kirjalliseen kysymykseen Länsiradan valmistelusta. Demokraatti Demokraatti

Kansanedustajat peräänkuuluttivat kirjallisessa kysymyksessään junayhteydestä käytävää avointa keskustelua.

Ministeri toteaa vastauksessaan, että hankkeen muutoksista suunnitteluratkaisuihin ja rahoitukseen keskustellaan asianomaisten kesken. Hän nostaa esiin, että julkista asiasta käydään myös eduskunnan suullisilla kyselytunneilla ministereiden ja edustajien välillä. Ministeri lisää, että osakassopimuksessa hankeyhtiöltä edellytetään avointa viestintää.

– Ihmettelen ministerin kantaa hankkeesta käytävään faktapohjaiseen keskusteluun, en usko kyselytunnin olevan paras foorumi hankkeen edistämiselle, Seppo Eskelinen sanoo tiedotteessa.

Eskelinen nostaa esiin, että ministeri Ranteen mainitsema Turun tunnin junan suunnittelua varten tehty osakassopimus asettaa valtion ja osakaskuntien yhteiseksi tavoitteeksi, että suunnitteluhankkeesta ja hankeyhtiön toiminnasta tiedotetaan avoimesti. Valtio ja kunnat neuvottelevat tällä hetkellä hallitusohjelman mukaisesta rakentamisen aloittamisesta tietyillä osuuksilla. Hankkeen suunnitteluratkaisuja ollaan karsimassa kustannusten laskemiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi, Eskelinen kertaa.

– Suurhanke on pitkävaikutteinen valtion ja kuntien talouteen sekä Suomen junaliikenteen kehittymiseen. Orpon hallitus on vasta toteuttamassa siitä pientä osaa. Mielestäni avoin, julkinen keskustelu yksityiskohdista on paikallaan ennen päätöksiä eikä ministeri voi valtion edustajana piiloutua hankeyhtiön taakse. Hänen pitäisi tuoda asioita aktiivisesti julkiseen keskusteluun.