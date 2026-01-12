Kansanedustajille uusi kerho: tarkoitus valaista median toimintaa

Eduskuntaan ollaan perustamassa journalismikerho, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä median ja poliitikkojen välillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kerhon on kutsunut koolle toimittajataustainen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.). Hän kertoo STT:lle, että useat tahot pyysivät häntä perustamaan kerhon, josta on ollut eduskunnassa puhetta jo vuosia. Aalto-Setälän mukaan myös Journalistiliitto oli häneen yhteydessä asiasta.

Kerhon tarkoituksena on lisätä poliitikkojen ja median välistä vuoropuhelua.

- Ymmärtää, mitä niin taloudellisten kuin sisällöllisten muutosten kohteena olevassa mediassa tapahtuu. Lisätä sitä ymmärrystä molemmin puolin, Aalto-Setälä sanoo.

JULKISTA keskustelua ja viestipalvelu X:ää seuraamalla Aalto-Setälä kertoo havainneensa paljon väärinymmärryksiä median ja poliitikkojen välillä.

- Luulen, että dialogille on paikkaa, jos sillä pystyisi vastakkainasettelua purkamaan ja paremmin ymmärtämään kunkin näkökulmaa. Ei se ainakaan huonommaksi voi mennä.

Alun perin ajatuksena oli, että kyseessä olisi vain nykyisin kansanedustajina toimivien entisten toimittajien kerho.

- Mutta se ei minun mielestäni edesauta journalismin ymmärrystä ja mediatalouden ymmärrystä, jos me keskenämme kokoonnumme.

Kerhoon on kutsuttu kansanedustajien lisäksi eduskunnan virkailijat sekä esimerkiksi poliittiset avustajat ja erityisavustajat.

Kiinnostusta on Aalto-Setälän mukaan osoitettu laajasti ja jokaisesta eduskuntapuolueesta.

Eduskunnassa toimii nykyisin kymmeniä eri yhdistyksiä ja kerhoja, eikä niillä ole poliittista päätäntävaltaa.

ENSIMMÄINEN kerhon kokous on kutsuttu koolle helmikuulle. Sen aiheena on Suomen Tietotoimiston tilanne. Kansallisessa tietotoimistossa on paraikaa käynnissä muutosneuvottelut ja toiminnan uudelleen organisoiminen.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on arvioitu STT:n nykytilaa ja tulevaisuutta. Ministeriön työ valmistuu Aalto-Setälän mukaan tammikuun aikana.

- Keskustelemme siitä, jotta talossa ymmärretään, mikä STT:n rooli on, Aalto-Setälä sanoo.

Tilaisuuteen on kutsuttu puhumaan STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, yhtiön pääomistajaa Sanomia edustava STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta ja Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen.

Seuraava teema, jota kerhossa aiotaan käsitellä, on Yhdysvaltojen media.

- Journalismi on kuitenkin demokraattinen työkalu ja toimintakenttä, tärkeysasteeltaan ihan samanlainen kuin politiikkakin. Minusta se sopii oikein hyvin poliitikkojenkin pohdittavaksi ja käsiteltäväksi, Aalto-Setälä sanoo.

Teksti: STT / Kaisu Suopanki