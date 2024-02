Kansanedustajilta kielletään Tiktokin käyttö eduskunnan laitteilla – näin puhemies Halla-aho kommentoi

Eduskunnan tietohallinto on uudistanut sosiaalisen median sovellusten käytön riskiarviotaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiasta kertoi Demokraatille maanantaina eduskunnan tietohallintopäällikkö Ari Apilo. Eduskunta on sittemmin tänään myös tiedottanut asiasta.

Eduskunnan henkilöstölle on kerrottu, että sosiaalisen median sovellusten riskit on arvioitu uudelleen. Tämän perusteella eduskunta pyytää poistamaan talon laitteilta Tiktok-sovellukset helmikuun loppuun mennessä. Tiktokin asentaminen on vastedes teknisesti estetty maaliskuusta alkaen. Ohje koskee myös kansanedustajia.

Uudessa ohjeessa muistutetaan, että sosiaalisen median sovellukset keräävät käyttäjien päätelaitteista erinäisiä tietoja, joten sovellusten yksityisyysasetukset on hyvä läpikäydä ja tarkistaa henkilökohtaisillakin laitteilla.

Apilo painottaa, että ohjeistus koskee vain eduskunnan antamia laitteita. Esimerkiksi kansanedustajilla on yhä mahdollisuus käyttää Tiktokia omilla laitteillaan. Ohjeistus ei siis tarkoita Tiktokin käytön kieltämistä.

Apilo ei lähde tarkemmin avaamaan Tiktokista tehtyä riskiarviota, mutta toteaa, että riskeistä on runsaasti asiantuntijoiden näkemyksiä.

Esimerkiksi Suojelupoliisista on kerrottu pidettävän mahdollisena, että Tiktokin käyttäjien tietoja voisi vuotaa Kiinan turvallisuusviranomaisille. Tiktok puolestaan on kiistänyt suomalaisessa keskustelussa esiintynyttä kritiikkiä. Yhtiöstä on esimerkiksi sanottu Ilta-Sanomille, että Kiinan tiedustelulainsäädäntö ei koske sitä, koska sen emoyhtiö ByteDance on rekisteröity Cayman-saarille.

Apilo ei kerro tarkemmin, kuinka moni kansanedustaja tällä hetkellä käyttää Tiktokia eduskunnan laitteilla.

– Mutta se on ollut useilla kansanedustajilla käytössä, hän kuitenkin kertoo.

Noin vuoden takaisessa edellisessä ohjeistuksessa eduskunnan virkamiehille, kansanedustajien avustajille ja ryhmäkanslioiden henkilökunnalle ei suositeltu Tiktokin käyttöä eduskunnan laitteilla.

Vanhassa ohjeessa todettiin, että kansanedustajien tulee harkita tarkkaan Tiktokin käyttö sen riskit huomioon ottaen. Suositus oli jo tuolloin, että sitä ei käytettäisi lainkaan eduskunnan laitteilla.

– Tietenkin jatkossakin korostetaan, että oikeastaan kaikkiin sosiaalisen median sovelluksiin liittyvät riskit pitää ymmärtää. Ei se koske pelkästään Tiktokia, Ari Apilo muistuttaa.

EDUSKUNNAN puhemies Jussi Halla-aho (ps.) toteaa, että Tiktokista on käyty paljon julkisuudessa keskustelua. Hänen mielestään Tiktokiin liittyvät tietoturva- ja muutkin ongelmat ovat melko ilmeisiä. Halla-aho painottaa, että asiassa on luotettava suomalaisten viranomaisten harkintaan.

Halla-ahon mukaan sama uusi linjaus kuin Tiktokia koskee eduskunnan laitteilla myös muutamaa venäläistä viestisovellusta.

Yhtä lailla kuin Apilo myös Halla-aho sanoo, että eduskunta ei voi rajoittaa sitä, mitä kansanedustajat omilla laitteillaan tekevät.

– Ymmärrän hyvin sen, että Tiktok on tärkeä viestintäkanava enkä sinänsä halua ketään moralisoida sen käytöstä. Tai pikemminkin ymmärrän sen, että sieltä ulos jättäytyminen voi olla aika vaikeaa tällaisena aikana niin kauan kuin koko palvelua ei kielletä EU:ssa.

Suomessa ainakin kansanedustaja Aura Salla (kok.) on vaatinut Tiktokin kieltoa EU:ssa.