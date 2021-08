Kansanedustajilta laaja tuki suomalaissotilaiden lähettämiselle Afganistaniin, puheenvuoroissa korostui kiire – ”Tilanne on koko ajan hyvin hauras ja riskialtis” 

Eduskunnan perjantaina päivällä käymässä keskustelussa korostui yhtäältä päätöksen kiireellisyys ja toisaalta tarve käydä laajempaa keskustelua sekä Afganistanin tilanteesta että suomalaisesta lainsäädännöstä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Täysistunnossa käsittelyssä oli valtioneuvoston selonteko koskien puolustusvoimien joukon lähettämistä Kabulin lentokentän alueelle. Sotilaiden tehtävänä olisi suojata maassa olevia suomalaisia työntekijöitä ja mahdollisuuksien mukaan auttaa evakuoinneissa. Eduskunnassa esitetyissä puheenvuoroissa annettiin laaja tuki suomalaissotilaiden lähettämiselle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi, että evakuoinnit ovat jatkuneet pitkin yötä ja kaikkiaan 49 Suomen kansalaista, pysyvän oleskeluluvan haltijaa taikka afgaanitaustaista Suomen lähetystössä työskennellyttä on jo evakuoitu.

– Tällä hetkellä avustettavilla on vielä ollut pääsy kentän tuntumaan. On kuitenkin suuri riski siitä, että tämä tilanne ei tule jatkumaan. Merkkejä on myös siitä, että Talebanin otteet ovat kiristymässä. Lisäksi on nähtävissä, että naisten ja tyttöjen sekä erilaisten vähemmistöjen ja kansalaisaktivistien ja journalistien asema on heikkenemässä merkittävästi, Haavisto taustoitti tilannetta.

– Kaiken kaikkiaan kansalaisvapaudet ja ‑oikeudet ovat vaarassa muuttua hyvin rajallisiksi Taleban-hallinnon vallassa. Sisällissodankaan mahdollisuutta ei voi poissulkea, hän sanoi.

Suomi ei ole Haaviston mukaan saanut varmuutta siitä, kuinka kauan Yhdysvaltain Kabulin kentän turvaamisoperaatio jatkuu. Siksi Suomen evakuointioperaatio tulisi pyrkiä suorittamaan loppuun mahdollisimman pikaisesti, Haavisto sanoi.

– Yhdysvaltain viimeisimmän ilmoituksen mukaan se (turvaamisoperaatio) jatkuu vain elokuun loppuun saakka — on kuitenkin mahdollista, että se päättyy jo aiemmin. Kyse saattaa olla vain joistakin päivistä, kun Yhdysvallat saa oman evakuointioperaationsa päätökseen.

Kello tikittää, aikaa ei ole hukattavaksi yhtään.

Useissa puheenvuoroissa nousi esiin asian kiireellisyys. Sitä toistivat muiden muassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.), valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) sekä koko joukko ulkoasianvaliokunnan jäseniä puoluekantaan katsomatta.

– Sosialidemokraatit pitävät tätä operaatiota tarpeellisena ja kiireellisenä. Tilanne on koko ajan hyvin hauras ja riskialtis, ja siksi valiokunnassa eilen olisimme olleet valmiita myöskin näkemään, että kiireellisenkin menettelyn kriteerit olisivat olemassa. Ja se olisi silloin tarkoittanut sitä, että joukot olisivat jo perillä siellä. Nyt sen vuoksi en näe, että tässäkään tilanteessa on mahdollista enempää pitkittää tätä käsittelyä ja keskustelua, Tuomioja sanoi.

– Afganistanin tilanne on se, mihin nyt ollaan päädytty. Se tietysti erittäin paljon keskustelua, pohdintaa ja harkintaa, ja siihen tulee koko eduskunnan puitteissa vielä syksyn kuluessa perusteellisesti palata. Mutta nyt on tärkeätä saada tämä humanitäärinen operaatio heti käyntiin, hän jatkoi.

– Kello tikittää, aikaa ei ole hukattavaksi yhtään. Nyt on kiire, kiteytti kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen.

Lakia ei ole kirjoitettu aivan tarkalleen tällaiseen tilanteeseen.

Monissa puheenvuoroissa nostettiin esiin tarve tarkastella ja korjata tarpeen mukaan Suomen lainsäädäntöä siten, että jatkossa nykyistä nopeampi reagointi vastaavanlaisiin tilanteisiin olisi mahdollista. Täysistunnossa esitettyihin pohdintoihin siitä, olisiko jo nyt voitu toimia kiireellisemmin, vastasi ulkoministeri Pekka Haavisto kertomalla, että asiassa on konsultoitu myös oikeuskansleria.

– Täytyy sanoa, että tämän lain — kansallisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta — pykälät ja niiden perustelut eivät ole kirjoitettu aivan tarkalleen tällaiseen tilanteeseen, ja sen takia katsottiin, että tässä täytyy tätä selontekomenettelyä käyttää. Tästä varmaan tulee jatkokeskustelua, olisiko syytä näitä sitten täsmentää, hän sanoi.

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee huomautti, että Suomen toimintaa seurataan nyt silmä tarkkana myös muualla maailmassa.

– Tunnen joitain ihmisiä, jotka suojelevat suomalaisia lähetystöjä eri kolkissa maailmaa tällä hetkellä, ja he ja heidän omaisensa kyllä katsovat sitä vastinetta, mitä Suomi tekee nyt pelastaakseen heitä, jotka Suomen ja suomalaisten intressejä suojelivat Afganistanissa, hän sanoi.

– Minusta olisi todella olennaista nyt tässä vaiheessa katsoa, miten me voisimme auttaa kaikkia heitä, jotka auttavat suomalaisia tuolla maailmalla, ja tällä suojeluosaston lähettämisellä me varmistamme sen, että jokainen, joka kokee palvelevansa Suomen lippua ja kantaa sitä hihamerkissään, saa apua myös maailmalla.

Näin asia etenee

Eduskunnan lähetekeskustelu alkoi kello 12 ja kesti noin kaksi tuntia. Lähetekeskustelun jälkeen asia etenee eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan käsittelyyn. Mietinnön valmistumisen jälkeen on luvassa päivän toinen eduskuntaistunto, jossa tapahtuu mietinnön pöydällepano. Päivän kolmannessa täysistunnossa käydään palautekeskustelu valiokunnan mietinnön pohjalta.

Eduskunnan muodostettua oman kantansa presidentti tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä. Presidentin on määrä lyödä asia lukkoon iltapäivällä presidentin esittelyssä.