”Kapasiteettia ei voi taikoa mistään” – Helsinki on vaikeuksissa THL:n uuden rokotussuosituksen kanssa

THL:n uusi neljänsiä rokoteannoksia koskeva linjaus aiheuttaa paineita rokotuskapasiteetin nostoon, toteaa Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen. Simo Alastalo Demokraatti

THL tiedotti maanantaina aikaistavansa suositustaan neljänsien koronarokotusten antamisesta kaikille 70-79-vuotiaille sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville täysi-ikäisille. Kolmantena ryhmänä suosituksessa mainitaan 60-69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin. Uuden aikataulun mukaan neljänsien rokotusten pistäminen voitaisiin aloittaa uusille ryhmille kunnissa jo heinäkuun aikana.

Helsinki oli Lukkarisen mukaan kaavaillut nostavansa kapasiteettia portaittain elokuun alusta THL:n aiemman suosituksen (15.8.) mukaisesti.

– Tämän hetkinen kapasiteettimme on noin 9000 rokotetta viikossa. Ajatus oli, että kapasiteetti olisi tuplattu elokuun puoliväliin mennessä. THL:n suositus aiheuttaa paineen, että kapasiteetin nostoa pitäisi saada nopeutettua. Voin sanoa, että aika haastavaa tulee olemaan näin keskellä kesää, Lukkarinen sanoo.

Kapasiteetin tuplaaminen tarkoittaisi käytännössä noin 40 uuden rokottajan rekrytoimista Helsinkiin.

– 40 henkilöä on aika pieni ihmismäärä, mutta kun markkina on tällä hetkellä sellainen, että töitä on muutenkin enemmän kuin tekijöitä. Meillä on tällä hetkellä jo laajat kesäsulut ja esimerkiksi neljä terveysasemaa kiinni. Osastoja on suljettu, HUSin leikkaustoimintaa on ajettu alas, jotta kesästä selvitään. Jokainen ylimääräinen työntekijä rokotuksissa on jostakin muualta pois.

THL:n suosituksen kolme uutta ryhmää tarkoittaa Lukkarisen mukaan yhteenlaskettuna noin 115 000 helsinkiläistä, jotka ovat saaneet kolme rokotusta mutta eivät vielä neljänsiä.

– Meidän täytyy siis venyttää aikataulua eli sitä kuinka nopeasti nämä ihmiset rokotetaan, koska kapasiteettia ei voi taikoa mistään.

Helsinki ryhtyy toteuttamaan THL:n suositusta portaittain. Aluksi aloitetaan 70-79-vuotiaiden rokottaminen.

– Laskelmamme ei tarkoita, että kaikki 115 000 haluavat tai ottavat neljännen rokotteen. Osa on saattanut sairastaa taudin vastikään, osa ei halua enää lisää rokotuksia, osa on kesälomalla ja tulee vasta myöhemmin rokotukseen. Katsotaan nyt kuinka paljon ihmiset alkavat hakeutua rokotuksiin ja säädämme sen mukaan.

– Jos 70-79-vuotiaat eivät hae hyvin aktiivisesti rokotteita, sitten voinemme edetä nopeammin seuraaviin ryhmiin. Pyrimme toki etenemään niin nopeasti kuin mahdollista.

”Meillä on nyt isompi kakku kuin mitä meidän työntekijät pystyvät hoitamaan.”

Ensimmäisen ryhmän ajanvaraus aukenee Lukkarisen mukaan muutaman päivän kuluessa tai jo tällä viikolla. Pop-up-pisteet joudutaan tällä erää sulkemaan.

– Ne ovat resurssisyöppöjä eivätkä kauhean tehokkaita. Yritämme nyt maksimoida rokotteiden määrän mitä yksittäinen työntekijä saa annettua tunnin aikana. Pop-up-pisteiden työntekijät keskitetään takaisin päärokotuspisteisiin.

Tiukin rokotustahti on Lukkarisen mukaan jopa 15 rokotetta tunnissa yhtä työntekijää kohden.

– Yleisesti ottaen noin yksi rokote viidessä minuutissa on todella tehokas tahti. Siinä täytyy varmistaa myös henkilöllisyys, katsoa, että kaikki on kunnossa, kysellä ja kirjata sairastetut taudit. Ei se mitään hyvin nopeaa työtä ole, vaikka moni ajattelee, että siinä vain annetaan piikki olkapäähän. Tietyt asiat on varmistettava ja byrokratia hoidettava.

Milloin työvoimapula helpottaa, alkaako se palautua normaaliksi elokuussa?

– Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin sehän ei tule helpottamaan seuraavien vuosien aikana vaan ainoastaan huononemaan. Meillä on yksi iso työntekijäpooli, jotka suoraan tai epäsuorasta tarvitaan kaikki tällä hetkellä muihin kuin koronatehtäviin. Nyt meillä on lisäksi kaikki koronatehtävät ja sitten vielä rokottaminen.

– Meillä on nyt isompi kakku kuin mitä meidän työntekijät pystyvät hoitamaan. Emme toimi täydellä kapasiteetilla. Vaikka hoitotakuujonoissa on ihmisiä, niin HUS:kaan ei pysty leikkaamaan potilaita vaan kesäsulut ovat laajempia kuin ehkä toivottaisiin.

– Vaikka rokottaja ei meillä olisikaan koulutukseltaan leikkaussalihoitaja, hän voisi ehkä sijaistaa toisaalla henkilöä, joka voisi puolestaan olla leikkaussalissa. Vaikutus hoitoketjuun voi siis syntyä joko suoraan tai epäsuorasti. Tehtävää on enemmän kuin tekijöitä.