Karhu lopetettiin, pienpetoraudat tassussa aiheuttivat kärsimystä

Karhulla oli poliisin mukaan pienpetoraudat kiinni tassussaan.

Poliisi katsoi, että karhun hengissä pitäminen olisi aiheuttanut sille kärsimystä, eikä lopettamista lievempää keinoa ollut käytettävissä. Karhun lopetti riistanhoitoyhdistys viime perjantaina.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan.

Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.