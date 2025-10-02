Talous
2.10.2025 10:05 ・ Päivitetty: 2.10.2025 10:05
Kartonkivalmistaja Metsä Board varoittaa: investoinnit seis ja väkeä pois
Kartonkeja ja pakkausmateriaaleja valmistava Metsä Board ilmoittaa aloittavansa muutosneuvottelut 155 työntekijän vähentämiseksi Suomen-toiminnoistaan. Samalla myös uudet tehdasinvestoinnit pannaan jäihin.
Metsä Groupiin kuuluva yhtiö kertoi jo kesällä tavoittelevansa loppuvuodelle 200 miljoonan euron kulusäästöjä. Alan tuotteiden kysyntä on pysynyt heikkona.
Ensi viikolla mahdollisesti alkavien muutosneuvotteluiden parissa on yli 2000 työntekijää eri maissa. Vähennystarpeen yhtiö arvelee olevan 315 ihmistä, joista Suomessa työskentelee 155.
Yhtiö vakuuttaa, että saneerausratkaisut pyritään tekemään yhteistyössä henkilökunnan kanssa neuvottelemalla.
Metsä Board kertoo, että samalla se on päättänyt jäädyttää aikeensa uusia Husumin sellutehtaan kuivauskone. Myös Kyron kartonkitehtaan kehityshankkeita karsitaan. Yhtiö uskoo, ettei investoinneilla saisi ratkaisevaa lisäarvoa nykyisessä markkinatilanteessa.
