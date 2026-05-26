Karu selvitys: Vanhusten turvallisuus on alkanut horjua Suomessa

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden suomalaisten turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella, esimerkikssi hoivapuutteiden, rahapulan ja laiminlyöntien takia. Hän patistaa hallitusta pikaisiin toimiin tilanteen parantamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtuutettu julkaisi tiistaina vuosikertomuksensa, jossa raportoidaan muun muassa vanhustenhoivan tilasta ja vanhusten arkisten oikeuksien toteutumisesta.

Kertomuksessa esitetään suosituksia iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja vedotaan valtioneuvostoon niiden toteuttamiseksi.

Valtuutettua huolettaa iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen. Tällä hetkellä moni vanhus jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt säästöjen takia eri puolilla maata.

Monissa hoivapalveluissa on lisäksi liian vähän henkilökuntaa.

Apua tarvitseva vanhus joutuu usein asumaan kotonaan ilman apuvälineitä tai palveluita, mikä lisää myös kotona tapahtuvien onnettomuuksien riskiä.

SAMAAN AIKAAN viranomaisten, pankkien ja sosiaalitoimen vaatimukset kaiken asioimisen siirtämisestä verkkoon kuormittavat digitaidoiltaan puutteellisia tai muistihäiriöistä kärsiviä vanhuksia.

Pelkkä ikääntyminen ei ihmisten taitoja vähennä, mutta muistin haperoituminen tai muut neurologiset vaivat voivat tuoda jopa tietotekniikan parissa työskennelleille eläkeläisille ongelmia älytekniikan käyttämisessä.

Vanhusten arki muuttuu epävarmaksi ja pelottavaksi, jos he eivät enää pysty hoitamaan asioitaan perinteisillä tavoilla, vaan kaikkeen tarvitaan yhä uusia sovelluksia ja älylaitteita. Vanhukset ovat samalla myös digihuijareiden suosikkikohteita.

Myös yleinen taloudellisen tilanteen heikentyminen osuu kipeästi vähävaraisiin vanhuksiin.

Elämisen kallistumisen takia monilla kaikkein iäkkäimmillä, yksinasuvilla ja naisilla on vaikeuksia saada rahat riittämään ruokaan, asumiseen, lääkkeisiin ja palvelumaksuihin.

VALTUUTETUN mielestä kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen saatavuutta ja laatua onkin parannettava.

Päivi Topo vetoaa valtioneuvostoon, että kaikilla iäkkäillä olisi mahdollisuudet oppia ja ylläpitää digitaitoja sekä saada asiansa hoidettua myös muutoin kuin pelkillä sähköisillä palveluilla.

Samalla vanhusasiavaltuutettu korostaa ikääntyneiden merkitystä yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina ja takaajina. Topo pitää tärkeänä, että vanhustyötä tekevien järjestöjen vapaaehtoistoiminnan edellytykset turvataan.