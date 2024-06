“Katsomme syvään, pimeään kuiluun” – SAK:n Eloranta: Hallitus ajaa seuraavaksi ahdinkoon myös sairaat

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kritisoi voimakkaasti hallitusta, joka hänen mukaansa väheksyy leikkaustensa vaikutuksia työntekijöiden arkeen. Demokraatti Demokraatti

– Jo tehdyt asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset vaikeuttavat ihmisten elämää. Työttömyysturvan pahimmat leikkaukset ovat vielä edessä, hän varoitti puheessaan SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen leikkaus- ja heikennysvyörytys jatkuu ja paisuu, kun yhteiskunnan jako voittajiin ja häviäjiin, niihin, joilla on ja niihin, joilla ei ole sen kuin syvenee, hän totesi.

– Parhaillaan katsomme yhteiskunnassamme syvään, pimeään kuiluun ja emme todellakaan tiedä mitä sen pohjalla odottaa. Sen tiedämme, että hyvää sieltä ei löydy. Ei poliittisesti, ei sosiaalisesti, ei sivistyksellisesti, ei taloudellisesti, eikä inhimillisesti. Vastassa taitaa olla kylmää, mustaa, hapetonta ja haisevaa mutaa, Eloranta kuvaili.

– Mutaa, jonka joku joutuu lapioimaan pois ja korjaamaan vauriot, joita Orpon-Purran laitaoikeistokabinetti Suomelle ja suomalaisille aiheuttaa.

SAK:LAINEN ay-liike ei Elorannan mukaan hyväksy hallituksen perusteetonta ja haitallista hyökkäystä työntekijöitä ja heitä edustavaa ammattiyhdistysliikettä vastaan.

– Emme, vaikka hallitus on jo vienyt meiltä poliittisen lakko-oikeuden minimiin, leikannut ankarasti työttömyysturvaa ja on saamassa valmiiksi lakiesityksen, jolla paikallinen sopiminen vapautetaan seurauksista välittämässä ja on sorvaamassa lakiesitystä, jolla valtakunnansovittelijan kädet sidottaisiin vientiteollisuuden työnantajien tahtoon.

Orpon-Purran tuho-oikeisto jatkaa eteenpäin, seurauksista piittaamatta, mutta meidänkin pitää jatkaa eteenpäin, lannistumatta ja väsymättä, Eloranta kannusti.

HALLITUS ajaa seuraavaksi ahdinkoon myös sairaat: se muun muassa valmistelee ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta eli sairaussakkoa ja isoja leikkauksia sairauspäivärahaan, SAK:n puheenjohtaja muistutti.

– Hallitus näyttää ajattelevan, että pienempi sairauspäiväraha lyhentää sairastamista ja lisää näin työllisyyttä. Luultavaa on, että vain työnteko sairaana lisääntyy.

Hallitus ilmoitti kehysriihen jälkeen, että sairauspäivärahan leikkaus painottuu hyväpalkkaisiin, mutta Elorannan mukaan tosiasiassa hallitus pääsee säästötavoitteeseen vain ulottamalla leikkaukset myös pieni- ja keskituloisiin.

Hän totesi, ettei tarvitse olla kummoinenkaan työmarkkinatietäjä, kun voi aavistaa, että sairauspäivärahan leikkaaminen ja ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus liukuvat työehtosopimuspöytiin tulevilla tes-kierroksilla.

– Työnantaja haluaa kapitalisoida sairaussakon säästöt itselleen ja vyöryttää sairaspäivärahan leikkausten kustannukset palkansaajille.

ELORANTA syytti Orpon-Purran hallitusta katteettomista puheista.

– Hallitusohjelmassa luvataan, että suomalaisten työmarkkinoiden mainetta parannetaan puuttumalla aktiivisesti ja ennakoiden työmarkkinoilla esiintyviin väärinkäytöksiin, valvontaa lisätään ja väärinkäytökset estetään. Lisäksi luvataan, että työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi kiristetään merkittävästi väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia ja tehostetaan valvontaa.

Hallitus ei kutenkaan hänen mukaansa laita tikkua ristiin valvonnan parantamiseksi, kiinnijäämisriskin kasvattamiseksi ja rangaistusten koventamiseksi.

– Se, että duunarit eivät saa palkkaansa tai heille maksetaan orjapalkkoja, ei juuri tunnu hallitusta huolettavan. Kunhan järjestäytymättömät työnantajat saavat paikallisen sopimisen oikeudet ilman velvollisuuksia. Tällä tavalla laitaoikeisto duunareita kohtelee ja arvostaa.

LAITAOIKEISTO tietää Elorannan mukaan, että järjestäytynyt työväki, ammattiyhdistysliike, on sen kovin vastustaja. Siksi se hyökkäsi ensimmäisenä lakko-oikeuden kimppuun.

– Raukkamaista. On raukkamaista sitoa vastustajan kädet ja sen jälkeen iskeä nyrkillä naamaan. On raukkamaista iskeä ensin kovaa vyön alle ja sen jälkeen jatkaa matsia omilla säännöillään.

“Oliko siis kaikki tekeminen turhaa?”

SAK:lainen ammattiyhdistysliike osoitti näkemyksensä hallituksen politiikasta laajoilla, kattavilla poliittisilla lakoilla, joihin lähes kaikki SAK:laiset liitot ottivat osaa tavalla toisella.

– Me olemme toimemme toistaiseksi tehneet ja hallituksen leikkaukset ja heikennykset etenevät. Oliko siis kaikki tekeminen, uhraukset, voimanponnistukset turhaa? Ei ollut, ei missään nimessä, Eloranta painotti.

Hän kysyi, että tietäisivätkö muun muassa kansalaiset laajasti sen mitä oikeistohallitus Suomelle on tekemässä, ellei SAK:lainen ay-liike olisi pistänyt hanttiin niin kovaa kuin se pisti.

– On totta, että välittömiä vaikutuksia lakoilla ei ollut hallituksen linjaan. Ja se on totta kai pettymys.