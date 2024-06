Kehitysyhteistyöjärjestöt vetoavat: Suomen pitää tunnustaa Palestiina nopeasti

Keskeiset kehitysyhteistyötä tekevät suomalaisjärjestöt vetoavat Suomen valtioon Palestiinan tunnustamiseksi. Päätöksellä on heidän mielestään Gazan tuhon takia kiire. Demokraatti Demokraatti

Järjestöjen mielestä Suomen pitää liittyä läntisten naapurimaidensa seuraan, ja tunnustaa Palestiinan valtio vuoden 1967 rajojen mukaisesti.

146 maata on jo tunnustanut, viimeksi toukokuun lopussa Norja, Irlanti ja Espanja. Ruotsi teki saman jo vuosikymmen sitten. Sen sijaan Tanskan parlamentti äänesti äskettäin tunnustamista vastaan.

Kehitysjärjestöjen kattoyhteisön Fingon tiedotteen mukaan Palestiinan tunnustaminen olisi askel kohti rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista alueella.

Fingo muistuttaa, että tasavallan presidentti Alexander Stubb on sanonut Suomen tunnustavan Palestiinan valtion “jossain vaiheessa”.

Fingon ja muiden vetoomuksen allekirjoittajien mielestä palestiinalaisia uhkaa tuho, koska Gazan alueen veriset sotatoimet jatkuvat. Siksi oikea aika päätökselle olisi heidän mielestään nyt.

– Palestiinalaisilla ja israelilaisilla on molemmilla itsemääräämisoikeus eli oikeus itsenäisesti päättää omasta poliittisesta tulevaisuudestaan sekä oikeus turvalliseen ja rauhanomaiseen olemassaoloon ja yhteiseloon naapurimaidensa kanssa. Nämä ovat niin kutsutun kahden valtion ratkaisun perusperiaatteita ja lähtökohtia, Fingo sanoo tiedotteessaan. Lisää aiheesta Miksi Palestiinan valtion tunnustaminen jakaa Eurooppaa? – Näin professori vastaa

ISRAEL on miehittänyt Gazaa ja Länsirantaa, mukaan lukien Itä-Jerusalemia 57 vuotta ja pystyttänyt sinne kansainvälisen oikeuden vastaisesti laittomia siirtokuntia. Tämän pattitilanteen ratkaisemiseksi Suomen pitäisi Fingon mielestä käyttää vaikutusvaltaansa EU:ssa.

– EU:lla on nyt oiva mahdollisuus käyttää taloudellista ja pehmeää valtaansa konfliktin ratkaisun edistämiseksi. Palestiinan valtion tunnustaminen on EU:lle askel kohti sen omien poliittisten kantojen ja tavoitteiden toimeenpanoa. Tunnustaminen on tärkeä symbolinen ele, mutta se ei vielä riitä.

EU:n tulee myös Fingon mielestä lakkauttaa kauppa laittomien siirtokuntien kanssa. Siirtokunnista tuodaan Suomeenkin muun muassa kosmetiikkaa, elektroniikkaa ja maataloustuotteita. Suomalaistaustaisista yrityksistä muun muassa Wolt on toiminut Israelin miehittämillä alueilla.

Fingossa on noin 260 suomalaista kehitysyhteistyötä tekevää järjestöä. Vetoomuksen on allekirjoittanut heidän lisäkseen myös kymmenkunta muuta kansalaisjärjestöä.