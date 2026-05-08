Keir Starmerin piina jatkuu: paikallisvaaleista tuli brittipopulistien juhlaa

Britannian torstaisten alue- ja paikallisvaalien ääntenlaskussa on saatu ensimmäisiä tuloksia, kertoo BBC . Oppositiossa olevat Nigel Faragen populistit ovat lisänneet valtuustopaikkamääriään huomattavasti työväenpuolueen ja konservatiivien kustannuksella.

Perjantaiaamuna Englannin paikallisvaaleissa oli laskettu noin 40 valtuuston äänet, mutta jo tässä kohtaa oikeistopopulistinen reformipuolue oli kerännyt suuria voittoja ja saavuttanut yli 300 uutta paikkaa valtuustoissa ympäri Englantia. Vaaleissa on mukana 136 paikallista valtuustoa, joihin äänestetään yli 5 000 valtuutettua.

Britanniaa hallitsevan pääministeri Keir Starmerin johtama työväenpuolue sekä maan toiseksi suurin puolue konservatiivit ovat kärsineet huomattavia tappioita.

Työväenpuolue oli menettänyt aamulla jo yli 200 paikkaa, kun taas konservatiivipuolue oli menettänyt yli sata.

Reformipuolue ei kuitenkaan ole saanut vielä yhtään valtuustoa hallintaansa, sillä kaikissa valtuustoissa ei ole äänestetty jokaisesta valtuustopaikasta. Sen sijaan työväenpuolue on menettänyt enemmistönsä jo useammassa valtuustossa.