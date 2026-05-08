Ulkomaat
8.5.2026 08:05 ・ Päivitetty: 8.5.2026 09:01
Keir Starmerin piina jatkuu: paikallisvaaleista tuli brittipopulistien juhlaa
Britannian torstaisten alue- ja paikallisvaalien ääntenlaskussa on saatu ensimmäisiä tuloksia, kertoo BBC. Oppositiossa olevat Nigel Faragen populistit ovat lisänneet valtuustopaikkamääriään huomattavasti työväenpuolueen ja konservatiivien kustannuksella.
Perjantaiaamuna Englannin paikallisvaaleissa oli laskettu noin 40 valtuuston äänet, mutta jo tässä kohtaa oikeistopopulistinen reformipuolue oli kerännyt suuria voittoja ja saavuttanut yli 300 uutta paikkaa valtuustoissa ympäri Englantia. Vaaleissa on mukana 136 paikallista valtuustoa, joihin äänestetään yli 5 000 valtuutettua.
Britanniaa hallitsevan pääministeri Keir Starmerin johtama työväenpuolue sekä maan toiseksi suurin puolue konservatiivit ovat kärsineet huomattavia tappioita.
Työväenpuolue oli menettänyt aamulla jo yli 200 paikkaa, kun taas konservatiivipuolue oli menettänyt yli sata.
Reformipuolue ei kuitenkaan ole saanut vielä yhtään valtuustoa hallintaansa, sillä kaikissa valtuustoissa ei ole äänestetty jokaisesta valtuustopaikasta. Sen sijaan työväenpuolue on menettänyt enemmistönsä jo useammassa valtuustossa.
Työväenpuolue on menettänyt enemmistönsä jo useammassa valtuustossa.
STARMER sanoi jo perjantaina ottavansa vastuun työväenpuolueen kokemista tappioista – muttei luvannut vetää tuloksesta johtopäätöksiä, esimerkiksi erota.
- Tulokset ovat ankarat, ne ovat erittäin ankarat, eikä tätä voi kaunistella. Tämän kaltaiset päivät eivät heikennä päättäväisyyttäni toteuttaa lupaamaani muutosta, Starmer sanoi puolueen kannattajille Lontoossa.
Samaan aikaan reformipuolueen puheenjohtaja Nigel Farage otti ilon irti aamun tuloksista. Faragen mukaan reformipuolue pyyhki työväenpuoluetta kartalta sen perinteisillä alueilla.
Farage lausui kommenttinsa reformipuolueen voitettua ylivoimaisesti Lontoon laitamilla sijaitsevan Haveringin valtuuston.
- Myöhemmin tänään tulette näkemään, kun konservatiivipuolue pyyhitään kartalta heidän sydänmaillaan, kuten Essexissä, Farage julisti BBC:n mukaan.
OPPOSITIOSTA myös liberaalidemokraatit ja vasemmistopuolue vihreät ovat kasvattaneet suosiotaan yön ääntenlaskun aikana. Molempien saavuttamat paikat ovat kuitenkin toistaiseksi kymmenissä eivätkä sadoissa, toisin kuin reformipuolueella.
BBC:n mukaan vihreiden potentiaalisimpien valtuustojen äänet ovat kuitenkin vielä laskematta.
Britanniassa äänestettiin torstaina myös Skotlannin ja Walesin alueparlamenttien kokoonpanoista.
Britannian alue- ja paikallisvaalien ääntenlasku jatkunee viikonlopulle asti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.