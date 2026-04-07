Kotimaa
7.4.2026 12:30 ・ Päivitetty: 7.4.2026 12:30
Kela: Etsimme uuden johtajan
Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026.
Kela tiedottaa, että hänen tilalleen haetaan nyt johtajaa viiden vuoden määräaikaiseen virkaan. Valittavan henkilön on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2026. Hakuaika päättyy 28.4.2026.
Avoinna olevan johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.
Kela kertoo, että tehtävässä edellytetään sosiaaliturvan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kokemusta palvelujen, prosessien ja muutosten johtamisesta.
– Kela on merkittävä julkisen palvelun toimija, jonka rooli asiakkaiden arjessa ja yhteiskunnassa on suuri. Haemme johtajaa, jolla on vahva halu kehittää Kelan palveluja ja asiakaskokemusta sekä kyky johtaa henkilöstöä muutoksessa kohti yhteisiä tavoitteita, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola tiedotteessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.