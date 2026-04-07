Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

7.4.2026 12:30 ・ Päivitetty: 7.4.2026 12:30

Kela: Etsimme uuden johtajan

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma jää eläkkeelle 1.8.2026.

Kela tiedottaa, että hänen tilalleen haetaan nyt johtajaa viiden vuoden määräaikaiseen virkaan. Valittavan henkilön on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2026. Hakuaika päättyy 28.4.2026.

Avoinna olevan johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.

Kela kertoo, että tehtävässä edellytetään sosiaaliturvan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kokemusta palvelujen, prosessien ja muutosten johtamisesta.

– Kela on merkittävä julkisen palvelun toimija, jonka rooli asiakkaiden arjessa ja yhteiskunnassa on suuri. Haemme johtajaa, jolla on vahva halu kehittää Kelan palveluja ja asiakaskokemusta sekä kyky johtaa henkilöstöä muutoksessa kohti yhteisiä tavoitteita, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU