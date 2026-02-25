Kotimaa
Kela: Maksettujen lääkekorvausten määrä jatkaa kasvuaan
Suomalaiset ostivat viime vuonna sairausvakuutuksesta korvattavia lääkkeitä 2,74 miljardilla eurolla, joista lääkekorvauksia maksettiin yhteensä 1,98 miljardia euroa, kertoo Kansaneläkelaitos (Kela).
Kelan maksamien lääkekorvausten määrä on viimeiset kaksi vuotta kasvanut voimakkaasti. Viime vuonna korvausten määrä kasvoi neljä prosenttia eli 79 miljoonaa euroa. Edellisvuonna kasvua oli seitsemän prosenttia eli 124 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2023 kasvua oli vielä 1-3 prosenttia.
Kelan mukaan kasvua selittävät ainakin uusia, kalliita lääkkeitä käyttävien henkilöiden määrän kasvu, lääkkeiden käyttötarkoitusten laajeneminen ja uusien lääkkeiden tulo korvausjärjestelmään. Myös lääkkeiden arvonlisäveron nosto viime vuonna 10 prosentista 14 prosenttiin on voinut vaikuttaa.
LÄÄKKEITÄ myytiin viime vuonna Suomessa 4,2 miljardin euron edestä. Kokonaismyynnistä valtaosa eli 2,9 miljardia euroa oli reseptilääkkeiden myyntiä.
52 prosenttia suomalaisista eli hieman alle kolme miljoonaa ihmistä sai lääkekorvauksia viime vuonna. Aiempien vuosien kasvun jälkeen korvauksia saaneiden määrä väheni 190 000 henkilöllä. Muutosta selittänee ainakin alkuomavastuun korotus 50 eurosta 70 euroon viime vuoden alusta, sillä nyt yhä useamman ostot jäävät alkuomavastuun alle.
Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto oli viime vuonna 633,17 euroa. Lääkekatto ylittyi viime vuonna lähes 300 000 henkilöllä. Vuosiomavastuun ylittäneistä kustannuksista Kela maksoi 317 miljoonaa euroa lisäkorvauksia, mikä on 27 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.
Kelan maksamista korvauksista suurin osa oli erityiskorvauksia, joita maksetaan pääosin vaikeiden tai pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä.
YLI kolmanneksen kaikista maksetuista korvauksista muodostivat viime vuonna syöpälääkkeet ja reuma- ja suolistosairauksien hoitoon käytettävät immuunivasteen muuntajat. Eniten korvauksia kaikista yksittäisistä lääkeaineista maksettiin eturauhassyöpälääke entsalutamidista, lähes 57 miljoonaa euroa.
Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien korvauksissa oli viime vuonna kasvua yli viisi prosenttia. Taustalla on muun muassa lääkkeiden käyttötarkoitusten laajeneminen.
Myös diabeteslääkkeet kuuluvat eniten korvattavien lääkkeiden joukkoon, ja monien diabeteslääkkeiden korvauksissa nähtiin viime vuonna kasvua. Insuliinien kustannukset puolestaan laskivat.
Migreenin hoidossa käytettävien uudemman sukupolven lääkkeiden käyttäjämäärät sekä korvauskustannukset kasvoivat viime vuonna merkittävästi.
Kustannusten kasvua hillitsevät Kelan mukaan lääkkeiden hintakilpailu, edullisempien biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja biologisten lääkkeiden lääkevaihto sekä muutokset kohtuullisissa tukkuhinnoissa.
