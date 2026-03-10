Kotimaa
10.3.2026 06:29 ・ Päivitetty: 10.3.2026 06:29
Kela maksoi etuuksia reilun prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin
Kela maksoi viime vuonna etuuksia yhteensä 17,4 miljardia euroa. Etuuskulut kasvoivat noin 190 miljoonalla eurolla eli reilulla prosentilla.
Euromääräisesti suurin etuusmenojen muutos nähtiin yleisen asumistuen menoissa, jotka vähenivät reilulla neljäsosalla edellisvuoteen verrattuna. Muutosta selittää muun muassa opiskelijoiden siirtyminen yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisän saajiksi. Opintotukimenot vuorostaan kasvoivat.
Perustoimeentulotuen menot kasvoivat reilulla viidesosalla ja ylittivät miljardi euroa. Myös työttömyysetuuksien menot kasvoivat.
Kommentit
