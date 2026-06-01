1.6.2026 06:55 ・ Päivitetty: 1.6.2026 06:55

Kela: Pääjohtaja Lasse Lehtonen on taas työssään – kiittää alaisiaan jaksamisesta

Lasse Lehtonen Kelan mediatilaisuudessa marraskuussa 2025, kuukausi ennen sairastumistaan.

Pitkällä sairauslomalla ollut Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut töihin, kertoo Kansaneläkelaitos.

Lehtonen sai joulukuun alussa dramaattisesti sairauskohtauksen työmatkallaan Brysselissä ja palasi sieltä ambulanssilennolla Suomeen.

Joulun alla Kela tiedotti, että pääjohtajan sairausloma jatkuu toukokuun loppuun asti, ja tehtävää hoitaa sijaisena johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

KEVÄTKAUDELLA Kelan perustyö on sujunut Lehtosen mielestä hyvin.

– Kiitän kelalaisia sitoutuneesta työstä poissaoloni aikana. Haluan vahvistaa yhteistyötä Kelan henkilöstön ja hallituksen kanssa ja viedä yhdessä Kelan tärkeitä uudistuksia eteenpäin, Lehtonen sanoo nyt tiedotteessaan.

Lehtonen kiittää saaneensa sairauteensa ”erinomaista hoitoa” ja kanssaihmisten tukea.

Aiemmin hän on kertonut lääkäriensä edellyttävän perusteellista terveystarkastusta, ennen kuin pääjohtaja saa luvan jatkaa työtä.

Lehtonen aloitti Kelan johdossa viime vuoden kesäkuussa.

