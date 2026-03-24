24.3.2026 07:17 ・ Päivitetty: 24.3.2026 07:19

Kela: Pienten poikien kuntoutustarpeessa valtava kasvu

Kela järjestää kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille huomattavasti aiempaa enemmän, Kela kertoo tiedotteessa. Hoidettavina ovat etenkin pikkupojat, joiden ADHD-diagnoosit yleistyvät.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuosien 2017 ja 2025 välillä kuntoutusta saavien alle 16-vuotiaiden lasten määrä nousi yli 80 prosenttia.

Eniten kuntoutusta saavat esi- ja alakouluikäiset pojat. Lisäksi pojat saavat kuntoutusta kaksinkertaisen määrän tyttöihin verrattuna.

Suurin syy kuntoutusmäärien kasvuun on neurokehityksellisten häiriöiden, kuten adhd:n ja kehityksellisen kielihäiriön, diagnoosien lisääntymisessä.

Kela on aiemminkin tiedottanut esimerkiksi adhd-lääkkeiden käytön kasvusta lasten keskuudessa, mikä koskee erityisesti poikia.

VIIME VUONNA adhd-lääkkeitä käytti 11 prosenttia alakouluikäisistä pojista.

- Kelan terapioiden kysynnän kasvu on aika looginen seuraus diagnoosien yleistymisestä ja vahvistaa käsitystä, että Kelan ja yksityisten palveluntuottajien vastuulla on pitkäkestoisten terapioiden järjestäminen Suomessa, Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori sanoo tiedotteessa.

Kelan järjestämät kuntoutukset kustansivat viime vuonna yhteensä 539 miljoonaa euroa. Alle 16-vuotiaiden kuntoutusten osuus summasta oli 196 miljoonaa euroa eli noin kolmannes.

