”Poikkeuksellisen röyhkeä esitys” – OAJ päätti neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kertoo päättäneensä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevat neuvottelut työnantajaa edustavan Sivistan kanssa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

OAJ marssi viime perjantaina pois neuvotteluista vastalauseena Sivistysala ry:n (Sivista) ehdotukselle, joka merkittävästi laskisi palkkoja osalla opetushenkilöstöstä. Neuvottelut jatkuivat maanantaina, mutta yhteistä säveltä ei löytynyt.

– En voi avata yksityiskohtia, mutta kokonaisuudessaan Sivistan esitys pitää sisällään niin merkittäviä työehtojen heikennyksiä ja myös osalle opetushenkilöstöstä todella rajuja palkanalennuksia, että kokonaisuudessaan se on todella poikkeuksellisen röyhkeä. Minkäänlaista kompromissihalukkuutta ei ollut, niin päätimme, että neuvottelut päättyvät tähän, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kommentoi tilannetta Demokraatille.

OAJ harkitsee nyt seuraavia toimia. Voiko se tarkoittaa esimerkiksi lakkoa? Murto ei tarkemmin kerro, millaisia toimia nyt pohditaan.

– Me katsomme ja harkitsemme, mitä toimenpiteitä nyt on tehtävä, että pääsisimme eteenpäin.

PERJANTAINA Sivista antoi neuvotteluissa kokonaisesityksen, jossa se esittää niin sanotun saatavuuslisän poistoa. Tämä tarkoittaisi OAJ:n mukaan tekniikan ja liikenteenalan uusille opettajille palkan putoamista lähes 30 prosentilla ja kokeneille opettajille jopa viidenneksen pudotusta palkkaan.

– Tietylle osalle opetushenkilöstöstä se tarkoittaisi pahimmillaan jopa tuhannen euron alennusta kuukausipalkkaan, Murto sanoo.

OAJ:n mukaan saatavuuslisän poistolle ei ole mitään perusteluita, eikä järjestö aio sitä hyväksyä.

– Kyse ei ole esimerkiksi tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusongelmasta, joka edellyttäisi tai olisi edes mahdollista ratkaista siten, että joidenkin palkkoja alennetaan, Murto sanoi tiedotteessa perjantaina.

– Hallituksen leikkaukset kuormittavat korkeakouluja, mutta taloudelliset syyt eivät missään nimessä edellytä opettajien palkkojen alentamista. Opiskelijoiden määrää on nostettu merkittävästi, mutta opetushenkilöstön määrää ei. Opettajat ovat jo valmiiksi hyvin kuormittuneita, ja nyt ammattikorkeakoulujen viesti on se, että osalta palkkoja pitäisi vielä alentaa, Murto sanoi tiedotteessa.

Murto kertoo Demokraatille, että saatavuuslisän poiston lisäksi Sivista esittää myös muita työehtojen heikennyksiä.

OAJ, Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista ovat neuvotelleet ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta 30. tammikuuta lähtien. Sopijaosapuolet ovat irtisanoneet nykyisen sopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.

SIVISTA kertoo tiedotteessa, että neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta jatkuvat sovitusti torstaina 26. maaliskuuta, vaikka OAJ on ilmoittanut jäävänsä pois neuvotteuista. Sivista toivoo, että OAJ palaa neuvottelupöytään.

Sivistan mukaan haastavin asia neuvoteluissa liittyy tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla maksettavaan saatavuuslisään. Sivistan mukaan tällä hetkellä tekniikan ja liikenteen alan opettajat saavat keskimäärin 700-1000 euroa enemmän palkkaa kuukaudessa kuin muut opettajat. Saatavuuslisän piirissä on Sivistan mukaan 24 prosenttia ammattikorkeakoulujen opettajista.

Sivista ja ammattikorkeakoulut esittävät, että saatavuuslisä jaettaisiin opettajien kesken oikeudenmukaisemmin. Esityksellä ei Sivistan mukaan haeta säästöjä, vaan tavoitteena on palkkarakenne, joka huomioi opetushenkilöstöä laajemmin.

Sivista avaa tiedotteessa, mitä tarkoittaisi, jos nyt saatavuuslisänä maksettava palkka jaettaisiin esimerkiksi laskennallisesti tasan kaikkien opettajien kesken. Sivistan mukaan 3 962 opettajaa saisi 236 euroa lisää palkkaa ja 1 281 tekniikan ja liikenteen opettajan palkka alenisi 731 euroa. Sivista huomauttaa, että näissä summissa ei ole huomioita yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, jollaisia Sivista esittää.

– Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta on tärkeää, että henkilöstöä huomioidaan oikeudenmukaisesti. Kysymys on siitä, miten 90-luvulla työehtosopimukseen otettu palkkaerä jaettaisiin nyt vuonna 2026. Tähän haemme ratkaisua, Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen sanoo tiedotteessa.

Juttua täydennetty klo 15.56 Sivistan osuudella.