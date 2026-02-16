Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.2.2026 08:16 ・ Päivitetty: 16.2.2026 08:16

Kela: Toimeentulotuen kevätleikkaus vie parisen kymppiä kuussa

Demokraatti / arkistokuvaa

Toimeentulotuen perusosa pienenee kaksi tai kolme prosenttia kaikilta täysi-ikäisiltä maaliskuusta alkaen, kertoo Kela.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Leikkaukset osuvat kovimmin yksin asuviin ja vanhempiensa tai vanhempansa luona asuviin aikuisiin. Näiltä ryhmiltä toimeentulotuen perusosaa leikataan kolme prosenttia, muilta ryhmiltä kaksi prosenttia.

Kelan mukaan tämä tarkoittaa yksin asuvan toimeentulotuen perusosan pienenemistä noin 18 eurolla kuussa. Vanhempiensa tai vanhempansa luona asuvilla tuki pienenee noin 13 euroa kuussa.

Yksinhuoltajalla tuki pienenee lähes 15 euroa kuussa. Yhteistaloudessa elävän aikuisen toimeentulotuen perusosan leikkaus on reilut yhdeksän euroa kuussa.

Perustoimeentulotukea sai viime vuonna yhteensä 257 000 kotitaloutta.

LEIKKAUKSET ovat osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen julkisen talouden säästökuuria. Leikkauksilla haetaan 70 miljoonan euron säästöjä.

Helmikuun alussa toimeentulotuen saamisen ehdot puolestaan tiukkenivat. Toimeentulotuen perusosaa voidaan nyt vähentää puolella, jos asiakas ei kuukauden sisällä hae niitä ensisijaisia tukia, joita Kela on hänet ohjannut hakemaan.

Perusosa on enimmillään noin 600 euroa. Jos perusosaa alennetaan puolella, sen suuruus on vain noin 300 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuen muutosten on ennakoitu lisäävän merkittävästi asiakkaiden määrää esimerkiksi työllisyyspalveluissa. Kelan arvion mukaan palveluiden piiriin voi hakeutua jopa 40 000 uutta ihmistä.

